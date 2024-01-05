إزالة التعديات ورفع الإشغالات والنظافة العامة بأسوان ونصر النوبة وكوم امبو والسباعية

تستكمل الأجهزة المعنية بالوحدات المحلية بمحافظة أسوان، بالتنسيق مع الجهات المختصة جهودها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن ، وبناءاً على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وهو الذى يتوازى مع القيام بتنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، فضلاً عن التفاعل المباشر مع المطالب والإحتياجات الجماهيرية وذلك على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بتنفيذ أعمال إزالة تعدى فى المهد ، وإيقاف حالة بناء بدون ترخيص ، كما قامت الوحدة المحلية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بتنظيم حملة إستهدفت المرور على المحلات والمقاهى بنطاق حى غرب ، وأسفرت عن تحرير 14 محضر مخالفة ، ورفع 51 حالة إشغال ، وتم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة المظلات والبلدورات العشوائية بنطاق شارع سوق السيل الجديد ، وتم إعادة فتح الطريق أمام المارة وسكان المنطقة ، وإلزام أصحاب المحلات بحدود الشارع وعدم التعدى عليه وذلك وسط مشاركة من نواب رئيس المدينة علاء الدين ممدوح ، ومحمود بهاء ، ومحمد حسين ، ومحمد ممدوح.

إزالة التعديات

وهو الذى تكامل مع متابعة أعمال الكنس والنظافة العامة ورفع المخلفات والتراكمات وقص وتهذيب الأشجار ، وتنفيذ أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية والداخلية بنطاق أحياء جنوب وغرب وشرق والصداقة الجديدة ، فيما تم إزالة جذوع الأشجار ومخلفات النخيل بطريق المطار ومنطقة صحارى بالتنسيق بين إدارات الحدائق والمتابعة الميدانية بالمحافظة ، والمنطقة العاشرة للهيئة العامة للطرق والكبارى .

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين بالإزالة الفورية لحالتى تعدى على أراضى أملاك الدولة من مجهولين بمساحة 325 م2 ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين .

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بإزالة حالتى تعدى بمساحة 1050 م2 بقريتى العباسية والعتمور وذلك بالتنسيق مع الإدارة الزراعية .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بتنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والأتربة ومخلفات الأشجار بالطريق الرئيسى والكورنيش حتى مرسى العبارات وعلى خط الديكوفيل لسهولة مرور القطارات المحملة بمحصول قصب السكر .