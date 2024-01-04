ندوة لإعلام أبو سمبل جنوب أسوان بعنوان نحو قرية منتجة

نظم مجمع إعلام أبو سمبل جنوب أسوان ندوة بعنوان نحو قرية منتجة في مقر مركز البحوث الزراعية بمدينة أبوسمبل وذلك في إطار الحملة الإعلامية التي ينظمها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الكاتب الصحفى ضياء رشوان لدعم الصناعة الوطنية وتفضيل شراء المنتج المحلى تحت شعار "مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا".

وأكد الدكتور محمود أحمد نائب مدير مركز البحوث الزراعية علي تعظيم الاستفادة من زراعة بنات الكركديه و المخلفات الزراعية المصاحبة له وذلك في سبيل تنمية اقتصاد الأسر الزراعية وتوفير فرص عمل لشباب الجنوب ودعم الصناعات المحلية، مشيراً إلى أهم طرق الزراعة الحديثة الأمنه التي تعطي انتاجية عالية وتعطي مردود اقتصادي كبير وتحافظ علي البيئة.

قرية منتجة

وأضاف سامح فتحي الطاهر مدير مجمع إعلام أبو سمبل أن الندوة شارك فيها عدد من المزارعين وسط حضور ملحوظ من السيدات والفتيتات اللاتي حرصن علي التعرف علي أحدث الوسائل والطرق لتعظيم الاستفادة من المنتجات الزراعية بقري أبوسمبل.

وأوضح أن الندوة تأتي في أطار توجيهات الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الاعلام الداخلى بهيئة الاستعلامات بتنفيذ حملة دعم الصناعة الوطنية التي تستهدف تحسين جودة الصناعات المحلية والبيئية، ودعم وتوطين الصناعات الوطنية، وحل المشاكل التى تواجه أصحاب الصناعات والمشروعات الصغيرة، بالاضافة الى تقليل الفاتورة الاستيرادية وخفض معدل البطالة، وإحياء الحرف التراثية، وتنطلق الحملة خلال هذا الاسبوع وتستمر حتى نهاية شهر فبراير.