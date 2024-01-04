عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة لإعلام أبو سمبل جنوب أسوان بعنوان نحو قرية منتجة

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظم مجمع إعلام أبو سمبل جنوب أسوان ندوة بعنوان نحو قرية منتجة في مقر مركز البحوث الزراعية بمدينة أبوسمبل وذلك في إطار الحملة الإعلامية التي ينظمها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الكاتب الصحفى ضياء رشوان لدعم الصناعة الوطنية وتفضيل شراء المنتج المحلى تحت شعار "مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا". 

وأكد الدكتور محمود أحمد نائب مدير مركز البحوث الزراعية علي تعظيم الاستفادة من زراعة بنات الكركديه و المخلفات الزراعية المصاحبة له وذلك في سبيل تنمية اقتصاد الأسر الزراعية وتوفير فرص عمل لشباب الجنوب ودعم الصناعات المحلية، مشيراً إلى أهم طرق الزراعة الحديثة الأمنه التي تعطي انتاجية عالية وتعطي مردود اقتصادي كبير وتحافظ علي البيئة.

 

قرية منتجة 

وأضاف سامح فتحي الطاهر مدير مجمع إعلام أبو سمبل أن الندوة شارك فيها عدد من المزارعين وسط حضور ملحوظ من السيدات والفتيتات اللاتي حرصن علي التعرف علي أحدث الوسائل والطرق لتعظيم الاستفادة من المنتجات الزراعية بقري أبوسمبل.

وأوضح أن الندوة تأتي في أطار توجيهات الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الاعلام الداخلى بهيئة الاستعلامات بتنفيذ حملة دعم الصناعة الوطنية التي تستهدف تحسين جودة الصناعات المحلية والبيئية، ودعم وتوطين الصناعات الوطنية، وحل المشاكل التى تواجه أصحاب الصناعات والمشروعات الصغيرة، بالاضافة الى تقليل الفاتورة الاستيرادية وخفض معدل البطالة، وإحياء الحرف التراثية، وتنطلق الحملة خلال هذا الاسبوع وتستمر حتى نهاية شهر فبراير. 

 

 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان قرية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيه تعويم ولا لا؟!| صندوق النقد الدولي يزف بشرى سارة للشعب المصري.. تفاصيل

مقترح بصفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الزمالك وبيراميدز |تفاصيل

لاعب الاتحاد السكندري على رادار الأهلي.. وصفقة جديدة من فيوتشر

أبريل اللي جاي .. مصطفى بكري يعلن خبرا سارا على الهواء

الأهلي يوجه رسالة تحذيرية لإمام عاشور

بنكا مصر والأهلي يطرحان شهادتي ادخار جديدة بأعلى عائد.. تفاصيل

قالوا شريكها زعيم عصابة.. حقيقة تورط أميرة الذهب في تجارة الأسلحة والمخدرات

المحاسب مات .. تطور صادم في إطلاق الرصاص بمحل كبابجي شهير بأكتوبر

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان يبحث مع وفد الشركة الوطنية للمقاولات معدلات تنفيذ المشروعات المشتركة

ترشيحاتنا

قبل ما تاكل المنازل ..السيطرة على حريق مصنع نسيج في المرج.. صور

فرنسا تحمل الحوثيون مسؤولية تصعيد التوترات في البحر الأحمر

إجراء عاجل من التعليم لاختيار رؤساء ووكلاء لجان امتحانات الثانوية العامة 2024

فاد دين بروم يقترب من تدريب الزمالك .. تفاصيل

أبو بكر: أقدم البرنامج بكل حرية والحكومة قالتلي الوطن أمانة والهوا معاك

إعفاء المواد الطبية والوسائل المساعدة الخاصة بذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية بالقانون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل مشروب في الشتاء .. طريقة عمل الكاسترد الدافئ

ابنة هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بأحدث ظهور

صفقات الأهلي الجديدة بأوامر كولر.. العثور على خليفة عبدالمنعم وتحصين نجم الفريق

للأسف .. منشور جديد من هاني النظر بسبب إصابته بالسرطان

فيديو

يصيب الأطفال وينتقل بالرذاذ.. مرض الجديري المائي المنتشر بين طلاب المدارس

المنتخبات الوطنية تستعد لأولمبياد باريس 2024.. فيديو وصور

عائد شهرى 22.5٪.. طرح شهادات الـ 25٪.. تفاصيل

قفزوا من البلكونة.. تفاصيل مؤلمة في حادث سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ