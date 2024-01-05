إنهاء 12 مشروعا لحياة كريمة بقرية "سلوا" في أسوان

أكد اللواء ياسر عبد الشافي السكرتير العام المساعد بمحافظة أسوان، أن المبادرة الرئاسية " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة"، تواصل استكمال تنفيذ المشروعات بقرية سلوا التابعة لمركز كوم إمبو.

وأضاف السكرتير العام المساعد، أنه تم حتى الآن الانتهاء من 12 مشروع بنسبة 100 % منهم 7 مدارس ما بين إحلال كلى وصيانة ، ومركز للشباب ، ومجمع الخدمات ، وكذا إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب ، ووحدات الإسعاف والإطفاء.

حياة كريمة

وأشار إلى أنه تم التأكيد على الشركات المنفذة بأهمية الانتهاء من الأعمال المتبقية والتشطيبات النهائية وتلافى الملاحظات للمشروعات الجارية بقرية سلوا بحرى و 6 توابع ، والتي يستفيد منها أكثر من 38 ألف نسمة.

وأوضح، أنه جارى تنفيذ 4 مشروعات بنسب تراوحت ما بين 90- 97% ممثلة فى المجمع الزراعي ، والعمارات السكنية ، و2 مركز للشباب ، بالإضافة إلى أنه جارى العمل في 6 مشروعات تراوحت نسب تنفيذهم من 45 إلى 88% وهى مشروع الصرف الصحي والوصلات المنزلية ، وإحلال وتجديد شبكة الكهرباء ، وتبطين الترعة ، و 2مركز للشباب.