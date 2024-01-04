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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يبحث مع وفد الشركة الوطنية للمقاولات معدلات تنفيذ المشروعات المشتركة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اجتماعاً لمتابعة معدلات التنفيذ بالمشروعات المشتركة بين المحافظة والشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات ، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، واللواء حازم عبد المنعم مساعد رئيس الشركة ، واللواء علاء المدبولى نائب رئيس شركة النوبى ، والإستشارى الدكتور أحمد عواد، والمهندسة نهى محمود مدير إدارة المشروعات. 

وخلال الاجتماع شدد اللواء أشرف عطية على زيادة وتيرة العمل ومعدلات الإنجاز بمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم بطول 4 كم ، ليتم نهو المستوى الأول ، وجاهزيته للإفتتاح مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى فى 15 يناير الجارى ، وهو الذى يتواكب معه استكمال باقى الأعمال فى كورنيش النيل الجديد بطول 9 كم.

 

مشروعات 

ويراعى فيه توحيد بوابات المراسى السياحية لتكون على نفس الطراز والطابع الأسوانى ، وكذا بوابات الحدائق ليصبح كورنيش أسوان لوحة جمالية متناسقة ومتكاملة الأركان بشكل راق ونموذجى ، تواكباً مع أعمال التطوير والتجميل التى شهدتها واجهة المدينة ، وتكون بذلك عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية فى أبهى صورها بشكل حضارى مشرف ، وجاهزة لاستقبال ضيوفها وزائريها.

وكلف المحافظ بإعداد دراسة لرفع كفاءة وتطوير وتجميل طريق السادات بدءاً من المدخل الجنوبى لمدينة أسوان وحتى مكتبة مصر العامة للإرتقاء بهذا الطريق الحيوى والهام ، على أن يراعى فيها التنسيق مع إدارة المرور لخلق أماكن ومحاور لتخصيصها لإنتظار السيارات للقضاء على الاختناقات والتكدس وتحقيق السيولة المرورية ، وكذا عمل رامبات وفتحات لذوى الهمم. 

ووجه محافظ أسوان بأهمية أن يتكامل مع ذلك التنسيق بين الشركة الوطنية والجهات المعنية لتنفيذ مشروع خلق محور مواز لطريق السماد فى المسافات الناتجة من تغطية مصرف السيل ، وكذا التنسيق المسبق مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لنهو المستشفيات المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل على الوجه الأكمل .

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