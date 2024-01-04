محافظ أسوان يشيد بدور فرع القومي للمرأة للمشاركة المجتمعية الجادة بكافة المجالات

أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالدور المجتمعي والتوعوي والوطني لأعضاء المجلس القومي للمرأة بقيادة الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع أسوان، وهو الذي ظهر جلياً خلال أيام إجراء الانتخابات الرئاسية 2024 .

وأكد المحافظ، أن هذا الدور ساهم في أن تكون محافظة أسوان ضمن 11 محافظة تخطت نسبة 90 % من إجمالي الأصوات المشاركة فى العملية الانتخابية.

القومي للمرأة

وأثناء الاجتماع الذي حضره أعضاء المجلس القومي للمرأة، أشار محافظ أسوان إلى أن ما يقوم به المجلس من جهود متنوعة في كافة المجالات يجعلنا نتقدم بخالص الشكر والتقدير لهذه المشاركة المجتمعية الجادة والفعالة، والتي تساند بشكل مباشر الجهود الحكومية والتنفيذية لمواجهة التحديات، تواكبا مع ما تشهده الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من ملحمة غير مسبوقة بتنفيذ مبادرات ومشروعات كبيرة ومتتالية.

فيما قدم أعضاء فرع المجلس القومي للمرأة شكرهم وتقديرهم لمحافظ أسوان، وأجهزته المعاونة على ما تم ويتم بذله من جهود ساهمت في تحويل أسوان لبانوراما جمالية وحضارية من خلال تنفيذ مشروعات التطوير والتجميل، لتكون واجهة مشرفة أمام الضيوف والزائرين من الأفواج السياحية ، وأيضاً مواطنى المحافظة .

وفى نهاية الإجتماع قام محافظ أسوان بتكريم الحاجة مكة عبد الله أقدم رائدة ريفية فى مصر، وإهدائها درع المحافظة تقديراً لدورها وجهودها المجتمعية لخدمة أبناء محافظتها.