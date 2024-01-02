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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يبحث مع سفير دولة البوسنة والهرسك سبل التعاون الثنائى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أهمية دعم التعاون المشترك، وخاصة مع الدول الصديقة والمصدرة للحركة السياحية الدولية ، وأيضاً التى لها علاقات تجارية وصناعية وتاريخية ممتدة مع مصر .

جاء ذلك أثناء إستقبال المحافظ لسفير دولة البوسنة والهرسك بالقاهرة الدكتور ثابت سوباشيتش ، بحضور الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والأثار والهوية البصرية ، بالإضافة إلى المهندسة دينا إبراهيم مدير وحدة التعاون الدولى.

رحب اللواء أشرف عطية بدعم العلاقات ، وهو الذى سيتحقق بشكل مباشر من خلال توقيع إتفاقية تؤامة بين أسوان وإحدى مدن البوسنة والهرسك لزيادة سبل التعاون الثنائى فى مجال السياحة والإستثمار ، ولاسيما فى ظل المقومات الفريدة من نوعها التى تمتلكها عروس المشاتى من الثروات الطبيعية والتعدينية والمحجرية ، فضلاً عن حفاوة وحسن إستقبال أهلها للزائرين. 

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العلاقات التاريخية 

ولفت المحافظ إلى أن العلاقات التاريخية بين الشعبين والتى تحظى حالياً بإهتمام واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسى ستساهم فى زيادة حجم التبادل التجارى والحركة السياحية ، علاوة على التعاون فى المجالات الثقافية والفنية وغيرها من المجالات الأخرى ، وخاصة فى ظل ما شهدته الدولة المصرية من مشروعات كبرى وإنجازات خلال الـ 10 سنوات الأخيرة فى كافة القطاعات ، وتنفيذ الكثير من المبادرات كحياة كريمة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

ومن جانبه عبر الدكتور ثابت سوباشيتش عن إنبهاره بما حدث فى مصر الجديدة ، ويتمنى لها السلام والإستقرار والتنمية والتقدم ، ، وهو الذى يتكامل مع العلاقات الثنائية مع مصر تتسم بالصداقة والتعاون المشترك. 

معبراً عن سعادته بزيارة محافظة أسوان ، والتى تتمتع بمقومات سياحية وإقتصادية وثقافية متفردة ، وفى ختام اللقاء تبادل محافظ أسوان وسفير دولة البوسنة والهرسك الدروع والهدايا وذلك تعبيراً عن ترحيب علاقات الصداقة بين البلدين .

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