محافظ أسوان: لن ندخر جهدا في تقديم الدعم لذوي الهمم

قال محافظ أسوان أشرف عطية، إن المحافظة لم ولن تدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم لذوي الهمم باعتبارهم جزء لا يتجزأ من كيان المجتمع.



جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ اليوم /الثلاثاء/ فعاليات الدورة التدريبية عن مشروع " تعزيز المشاركة المجتمعية للفتيات والشباب" للتعريف بمفاهيم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة والتدابير المختلفة للإتاحة.



وأكد محافظ أسوان - في كلمته - أن تنظيم هذه الدورة التدريبية يتواكب مع الاهتمام الكبير وغير المسبوق الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأبنائنا من ذوي القدرات الخاصة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في ظل رؤية مصر 2030، واستراتيجية الدولة المصرية في هذا الاتجاه.



وأشار المحافظ إلى أن الدورة تقدم الدعم لهذه الفئة المتميزة لدمجهم في المجتمع، والاستفادة مما يمتلكونه من مهارات ومواهب وابتكارات تستحق كل التقدير والاحترام.



وشدد على أن ذلك يتكامل بالتعاون بين كافة الجهات لتمكين أبنائنا من ذوي القدرات الخاصة صحياً واقتصادياً واجتماعياً وشبابياً ورياضياً وترفيهياً لإظهار كل ما لديهم من قدرات لتسخيرها في أعمال تعود بالخير عليهم وعلى مجتمعهم.

