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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: البدء في تنفيذ مشروع إنشاء أول مجمع لإيواء الكلاب الضالة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالبدء فوراً فى تنفيذ مشروع إنشاء أول مجمع " للشلاتر " لإيواء الكلاب الضالة والتى أصبحت ظاهرة تؤرق أهالى ومواطنى المحافظة ، بالإضافة إلى إنشاء أصطبل لإيواء الخيول والأحصنة الشاردة والتابعة لعربات حنطور مخالفة وذلك بمنطقة الشلال على مساحة 2100 م2 ، وبتكلفة تصل إلى 11.3 مليون جنيه .

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى ترأسه محافظ أسوان بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والمهندس محمد نور وكيل مديرية الإسكان ، بالإضافة إلى مسئولى الشركة المنفذة لهذا المشروع الحيوى والهادف. 

ويأتى ذلك فى بادرة هى الأولى من نوعها ، وفى بشرى سارة لأهالى المحافظة لمواجهة ظاهرة إنتشار الكلاب الضالة للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين. 
 

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شلاتر

وأكد اللواء أشرف عطية على أنه تم التنافس بين أكثر من شركة ، وتم الترسية على الشركة صاحبة السعر الذى تناسب مع العرض والمقايسة التى تم بإعدادها المتخصصين من مديرية الإسكان.

ولفت إلى أنه تم التوجيه بأن يتم تنفيذ هذا المشروع فى مدة زمنية لا تزيد عن 5 أشهر ليكون نموذج يحتذى به فى الشكل الجمالى والحضارى للتصميم والتنفيذ ، ويتم تحويله لمزار ، ولاسيما فى ظل الخدمات العديدة التى سيتم تقديمها من خلال توفير الرعاية البيطرية للكلاب بأسلوب إنسانى وراقى من أجل تحقيق السيطرة الكاملة عليها ، فضلاً عن ضمان إحتواء ومنع الإنتشار العشوائى للأحصنة ، وليصبح هذا النموذج كمرحلة أولى ليتم تعميمه تدريجياً على باقى المراكز والمدن.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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