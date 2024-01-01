عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسوان تنظم قوافل تعليمية بقرى حياة كريمة تحت شعار "الجمهورية الجديدة..الحلم والعمل"

القوافل التعليمية
القوافل التعليمية بأسوان

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان،على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لإنجاح فعاليات مشروع القوافل التعليمية والتنويرية في الفترة من 3 إلى 5 يناير الجارى ، وذلك برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون مع وزارات التنمية المحلية ، والشباب والرياضة ، والتربية والتعليم تحت شعار " الجمهورية الجديدة.. الحلم والعمل".

وذلك للعام الحادى عشر وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للإهتمام بالشباب والعمل على مشاركتهم وصقل وتنمية مهاراتهم ، وتنفيذاً لإستراتيجية " بناء الإنسان " .

وقدم المحافظ شكره لوزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنه ، وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى ، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بقيادة الدكتور رضا حجازى للحرص على تنظيم هذه القوافل التى تساهم بشكل مباشر فى تحقيق أكبر إستفادة ممكنة من البرامج التعليمية المتنوعة بها ، ولا سيما أنها تستهدف الطلاب بالقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة .

أسوان: قصر احتفالات المحافظة بعيدها القومى على افتتاح المشروعات

أهالي أسوان يحتفلون بليلة رأس السنة حتى الساعات الأولى من الصباح

قوافل تعليمية

القوافل التعليمية بأسوان

ومن جانبه أوضح ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان بأن مشروع القوافل التعليمية يعتبر من أهم المشروعات التى تستهدفها الدولة المصرية وتعمل على توسيع قاعدتها لمواكبة تطلعات الجمهورية الجديدة ، لافتاً إلى أن هذه القوافل تعمل على الإرتقاء بالمستوى التعليمى للطلاب وزيادة معدلات التحصيل الدراسى لهم لتحقيق أفضل النتائج ومزيد من النجاحات خلال سنواتهم التعليمية .

القوافل التعليمية بأسوان
القوافل التعليمية بأسوان
القوافل التعليمية بأسوان
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك .. تفاصيل

منشور يثير ضجة| ظهير فيوتشر في الأهلي رسميا.. وعلاقة رضا سليم بالصفقة

1000 جنيه|تراجع غير متوقع في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

تعرف على أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الاثنين

أمطار غزيرة تضرب 4 محافظات والأرصاد تحذر|مفاجأة بشأن طقس أول يوم في السنة

ليه النكد .. رسالة مؤثرة من شيرين بعد الطلاق من حسام حبيب

أمطار غزيرة بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 4 محافظات

موضوعات متعلقة

أسوان: قصر احتفالات المحافظة بعيدها القومى على افتتاح المشروعات

ترشيحاتنا

كتائب القسام تفجر فوهة نفق بعدد من جنود جيش الاحتلال في غزة

عقاب “لا مفر منه”.. الخارجية الروسية تهدد المتورطين في الهجوم على دونيتسك

بنك إسرائيل المركزي يخفض سعر الفائدة إلى 4.50%

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية لمعاهد تشاد والنيجر

سرق منه 2 مليون جنيه .. موعد محاكمة مدير أعمال حلمي بكر

زلزال جديد بقوة 7 ريختر يضرب اليابان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقم خرافي.. كم يبلغ سعر فستان سيرين عبد النور في أخر إطلالة؟

أفعى ونمر وبطة .. أجمل 10 مخلوقات على وجه الأرض| فيديو

روب ومكياج لافت.. هنادي مهنا تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير | شاهد

بكوب دقيق سميد... طريقة عمل بسبوسة البرتقال

فيديو

صور عائلية وأغنية جديدة.. هكذا احتفل نجوم الفن بليلة رأس السنة 2024

بالسحر والشعوذة.. دجالة الجيزة تعترف: بندور على كنز تحت مزرعة مواشي ببولاق

كنغر يفاجئ مُربيه بعودته إليهم بعد عام من إطلاقه بالبرية والسبب؟! فيديو

دويتوهات حفل نجمات العرب.. إليسا مع أصالة ونانسي عجرم مع أنغام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ