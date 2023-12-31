تموين أسوان: ضبط 4268 مخالفة في مجال الأسواق والمخابز

قال المهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين بأسوان بأنه بناءاً على تكليفات محافظ أسوان اللواء أشرف عطية يتم مواصلة الجهود ، وتكثيف الحملات المشتركة ، والتى أسفرت عن ضبط 4268 مخالفة متنوعة منها 1340 مخالفة فى مجال الأسواق ، و 2928 مخالفة فى مجال المخابز .

وأشار خالد أبو القاسم إلى أن المضبوطات فى مجال الأسواق شملت تحرير 29 مخالفة للبيع بأزيد من السعر المقرر ، و 753 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 18 مخالفات مواد بترولية ، و 63 مخالفة لمضبوطات بدون ترخيص ، و 22 مخالفات لسلع مجهولة المصدر ، و 29 مخالفة للغش التجارى ، و 154 مخالفة لعدم وجود شهادات صحية ، بالإضافة إلى تحرير 19 محضر لحوم ، و 115 محضر لتجار تموينيين ، و 139 محضر متنوع .

حملات مشتركة

وأضاف مدير مديرية التموين بأنه فى مجال المخابز فقد ضمت قائمة المضبوطات 326 مخالفة لنقص الوزن ، و 267 مخالفة لعدم مطابقة للمواصفات ، وتحرير 12 محضر لتجميع الدقيق ، و 495 محضر للتصرف فى الدقيق ، و 692 محضر للتوقف ، و 179 محضر لإختراق ماكينات ، و 136 محضر لميزان مخالف ، فضلاً عن 30 محضر سجل ، و 10 محاضر لعدم وجود قائمة ، و 392 محضر آخرى ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .