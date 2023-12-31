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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين أسوان: ضبط 4268 مخالفة في مجال الأسواق والمخابز

حملات تموينية بأسوان
حملات تموينية بأسوان

قال المهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين بأسوان بأنه بناءاً على تكليفات محافظ أسوان اللواء أشرف عطية يتم مواصلة الجهود ، وتكثيف الحملات المشتركة ، والتى أسفرت عن ضبط 4268 مخالفة متنوعة منها 1340 مخالفة فى مجال الأسواق ، و 2928 مخالفة فى مجال المخابز .

وأشار خالد أبو القاسم إلى أن المضبوطات فى مجال الأسواق شملت تحرير 29 مخالفة للبيع بأزيد من السعر المقرر ، و 753 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 18 مخالفات مواد بترولية ، و 63 مخالفة لمضبوطات بدون ترخيص ، و 22 مخالفات لسلع مجهولة المصدر ، و 29 مخالفة للغش التجارى ، و 154 مخالفة لعدم وجود شهادات صحية ، بالإضافة إلى تحرير 19 محضر لحوم ، و 115 محضر لتجار تموينيين ، و 139 محضر متنوع .

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حملات مشتركة

وأضاف مدير مديرية التموين بأنه فى مجال المخابز فقد ضمت قائمة المضبوطات 326 مخالفة لنقص الوزن ، و 267 مخالفة لعدم مطابقة للمواصفات ، وتحرير 12 محضر لتجميع الدقيق ، و 495 محضر للتصرف فى الدقيق  ، و 692 محضر للتوقف ، و 179 محضر لإختراق ماكينات ، و 136 محضر لميزان مخالف ، فضلاً عن 30 محضر سجل ، و 10 محاضر لعدم وجود قائمة ، و 392 محضر آخرى ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

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