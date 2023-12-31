الشباب والرياضة بأسوان تنظم احتفالا لذوى الهمم بمركز شباب نصرالنوبة

شارك منتصر حسن مدير إدارة شباب نصر النوبة التابعة لمديرية الشباب والرياضة بأسوان أبنائه من ذوي القدرات والهمم في احتفال مراكز شباب: مدينة نصر النوبة، الدكة، الديوان، الريقة، الشهيد عبدالمنعم رياض، العرب بالمالكي، باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة والذي أقيم بمركز شباب مدينة نصر النوبة .

وحضر الفعاليات صابر حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة في ضيافة محمد عبد النبى رئيس مجلس إدارة مركز شباب مدينة نصر النوبة.



ذوو الهمم

وقد حضر الحفل عدد كبير من الأطفال من الجنسين من ذوي القدرات والهمم والذين حضروا من المركز الشامل لذوي الاحتياجات الخاصة بنصر النوبة، ومن حضانة المركز الشامل بقيادة مروة السيد مديرة المركز ، وبمشاركة فعالة من مكتب التأهيل الاجتماعي بنصر النوبة بقيادة أحمد شكري مدير المكتب، وقد استمتع الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بالفقرات الفنية المتنوعة للحفل بمشاركة أفراد أسرهم وذويهم وأعضاء مراكز الشباب المشاركين في تنفيذ هذا الحفل.



وخلال كلمته شكر مدير الإدارة كل الحاضرين والمشاركين في تنفيذ هذا الحفل الذي بعث الفرح والسعادة في قلوب هذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعاً ناقلاً للجميع تحيات الدكتور ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، ومتمنياً تنفيذ المزيد من مثل تلك المشروعات التي تستهدف الفئات المهمشة من أعضاء مراكز الشباب تنفيذاً لتوجه الوزارة ولتوجيهات وكيل الوزارة.