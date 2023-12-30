تدريب 360 طالبا وطالبة بجامعة أسوان على ريادة الأعمال

قال الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، إنه تم تنظيم دورتين استهدفتا تدريب 360 طالبا وطالبة من طلاب الجامعة على أسس ريادة الأعمال لربط الخريجين بسوق العمل، انطلاقا من رؤية القيادة السياسية لدعم ورعاية مختلف الإستراتيجيات المعنية بتأهيل وتدريب وتمكين الشباب، حيث تحرص الجامعة علي تنفيذ عدد من البرامج التدريبية للطلاب والتي تساعدهم على إطلاق أفكار مشاريعهم المتميزة من مرحلة الفكرة إلى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع.

وأضاف رئيس الجامعة، أن التدريب تم تنظيمه من خلال وحدة حاضنة مسار بالجامعة، والتي تسعى إلى دعم جهود الدولة المصرية في الارتقاء بريادة الأعمال ودعم المشروعات الريادية والتي تمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري، وذلك في ظل النهج التشاركي الذي تنتهجه الجامعة مع كافة الأطراف الفاعلة والمعنية بالتنمية في مصر.



وأشار عثمان، إلى أن الدورة التدريبية ركزت على جذب انتباه المتدربين نحو القطاعات والتكتلات الاقتصادية التي تتميز بها أسوان مثل تكتل التمور والأسماك والنباتات الطبية والعطرية وكذلك تكتل الحرف اليدوية بالإضافة إلى تعريف الشباب بخريطة الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة والتي تتطلب تدخلات اقتصادية من خلال أفكار المشروعات التي من الممكن أن يتقدم بها الشباب لتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة.

وأوضحت الدكتورة سالي الحرير، مدير حاضنة مسار بالجامعة، أن الحاضنة أطلقت التدريب التعريفي لأساسيات ريادة الأعمال، في إطار الإعداد لدورة احتضان للمشروعات الناشئة في القطاعات الاقتصادية الواعدة بمحافظة أسوان، والتي تأتي كمرحلة أولى ضمن برامجها التدريبية، وتهدف إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال والتعرف على الأفكار الريادية التي يقدمها الشباب، تمهيدا لاختيار أصحاب الأفكار الواعدة وضمهم لمعسكرات تدريبية مكثفة تمكنهم من تطوير خطة العمل قبل دخولهم إلى مرحلة الاحتضان، مضيفة إلى أن التدريبات التي تقدمها حاضنة أعمال مسار تسهم بشكل فعال في التمكين الاقتصادي للشباب وخاصة المرأة حيث وصلت نسبة مشاركة المرأة في التدريبات إلى 80 % من المتدربات.