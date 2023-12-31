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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عروس المشاتي.. أسوان تتجمل للاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية 2024

أسوان تتجمل للإحتفال
أسوان تتجمل للإحتفال بليلة رأس السنة الميلادية

قبل ساعات من الاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2024 شهدت الميادين والشوارع الرئيسية بمدينة أسوان إنتشار أشجار الزينة واللسمات الحضارية لإبراز البانوراما الجمالية لعروس المشاتى .

وقدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة العام الميلادى الجديد ، وأيضاً لدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وأيضاً الوزراء والمحافظين، بالإضافة إلى الأخوة الأقباط وجميع المصريين بهذه المناسبة.

وكلف المحافظ بتكثيف أعمال النظافة العامة، ولاسيما داخل الحدائق والمتنزهات المفتوحة مثل بلازا درة النيل، والسلام، وكذا فريال، والحديقة النباتية، وغيرها من الحدائق والمتنزهات بالمراكز والمدن لإظهار الشكل الجمالى أمام الآلاف من الأفواج السياحية التى توافدت على عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية للإحتفال بأعياد الميلاد ، مع الإستمتاع بالجولات السياحية للمعالم والمزارات الأثرية، إضافة إلى مقاصد السياحة البيئية والعلاجية والسفارى والتسوق، علاوة على القيام بالجولات النيلية فى طقس دافئ ومشمس ووسط حفاوة وضيافة أهالى المحافظة .

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العام الميلادى

أسوان تتجمل للإحتفال بليلة رأس السنة الميلادية 

وأعرب اللواء أشرف عطية عن أمنياته بأن يكون العام الجديد عام رخاء وإزدهار لأبناء هذه المحافظة العريقة لتحقيق تطلعاتهم ومطالبهم من خلال إستكمال تنفيذ المشروعات الجارية ، مشيراً إلى أهمية التلاحم والتماسك للإسراع بإستكمال مخطط التطوير والتجميل بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتصبح أسوان فى مقدمة محافظات الجمهورية من حيث معدلات التنمية والإنماء ، وأيضاً فى أبهى صورها أمام ضيوفها وزائريها .

وفى نفس السياق وجه محافظ أسوان إلى جاهزية غرف العمليات الرئيسية والفرعية لتلقى أى شكاوى للمواطنين على مدار الـ 24 ساعة لمواجهة أى طوارئ خلال الإحتفالات بحيث يتم التواصل بالإتصال بالخط الساخن 114 ، وأرقام غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة 0972483116 و 097243115 ، بجانب خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943 و01278655167 و01091565955 ، مشدداً على التنسيق بين كافة المديريات والهيئات والمؤسسات ورؤساء المراكز بالمحافظة ، ورفع درجة الطوارئ والإستعدادات القصوى بها لتلبية الإحتياجات والمطالب الجماهيرية على الوجه الأكمل.

أسوان تتجمل للإحتفال بليلة رأس السنة الميلادية 
أسوان تتجمل للإحتفال بليلة رأس السنة الميلادية 
أسوان تتجمل للإحتفال بليلة رأس السنة الميلادية 
أسوان تتجمل للإحتفال بليلة رأس السنة الميلادية 
أسوان تتجمل للإحتفال بليلة رأس السنة الميلادية 
أسوان تتجمل للإحتفال بليلة رأس السنة الميلادية 
أسوان تتجمل للإحتفال بليلة رأس السنة الميلادية 
أسوان تتجمل للإحتفال بليلة رأس السنة الميلادية 
أسوان تتجمل للإحتفال بليلة رأس السنة الميلادية 
أسوان تتجمل للإحتفال بليلة رأس السنة الميلادية 
أسوان تتجمل للإحتفال بليلة رأس السنة الميلادية 
أسوان تتجمل للإحتفال بليلة رأس السنة الميلادية 
أسوان تتجمل للإحتفال بليلة رأس السنة الميلادية 
أسوان تتجمل للإحتفال بليلة رأس السنة الميلادية 

 

أسوان تتجمل للإحتفال بليلة رأس السنة الميلادية 
أسوان تتجمل للإحتفال بليلة رأس السنة الميلادية 
أسوان تتجمل للإحتفال بليلة رأس السنة الميلادية 
أسوان تتجمل للإحتفال بليلة رأس السنة الميلادية 
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