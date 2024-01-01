أهالي أسوان يحتفلون بليلة رأس السنة حتى الساعات الأولى من الصباح

شهدت ميادين وشوارع محافظة أسوان، عروس المشاتي احتفال للمواطنين برأس السنة الميلادية الجديدة 2024، وسط جمال الطبيعة ومشروعات التطوير التى تم الانتهاء منها فى واجهة أسوان السياحية حيث استمرت الاحتفالات حتى الساعات الاولى من صباح اول أيام العام الجديد.

وشهد ميدان المحطة بمدينة أسوان، حضور كبير من المواطنين الذين حرصوا على النزول لقضاء سهرة رأس السنة وسط مشروعات التطوير، بحضور الشباب والفتيات والأطفال والعائلات أيضًا، وسط انتشار لباعة الحلويات والألعاب.

رأس السنة

وتشهد مدينة أسوان، مشروعات تطوير جارية فى كورنيش النيل "مشروع ممشى أهل مصر" وكذلك مشروعات تطوير واجهة مدينة أسوان السياحية متمثلة فى ميدان المحطة وحديقتى درة النيل والسلام والسوق السياحي.