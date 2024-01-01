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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 15 مليون جنيه.. محافظ أسوان يتفقد جودة وكفاءة معدات وحدة النظافة|صور

معدات النظافة بأسوان
معدات النظافة بأسوان

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بإجراء تجربة عملية للإطمئنان على جودة وكفاءة معدات وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية، والتى قرر المحافظ إنشاءها لدعم منظومة النظافة، وللحفاظ على البانوراما الجمالية التى تم تنفيذها داخل عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية لتكون فى أبهى صورها لإستقبال ضيوف وزائرى المحافظة. 

وتضم معدات الوحدة 30 معدة تشمل 2 مكنسة كهربائية، وعربة غسيل أرضيات، و6 عربات وديسك غسيل الأرضيات، و10 تروسيكل حمولة 1 طن مزود بحاوية مغلقة ذات تشغيل هيدروليكى ، و 11 معدة شفط مخلفات وأتربة ، وذلك بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة .

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منظومة النظافة

معدات النظافة بأسوان

وأثناء تفقده للمعدات برفقه المهندس مصطفى جلال المشرف العام على جراجات النظافة بالمحافظة أكد اللواء أشرف عطية على أننا نعمل بكل إهتمام لإنجاح منظومة النظافة الجديدة داخل مختلف مراكز ومدن المحافظة من خلال دعم المنظومة بكافة السيارات والمعدات لتحقيق رضا المواطن فى الشارع الأسوانى ، وخلق الأجواء الجمالية والحضارية أمام الزائرين من الأفواج السياحية ، وأيضاً المصريين .

وأوضح المحافظ بأنه تم التوجيه لإجراء الصيانة والفحص الفنى المستمر ، وتوفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر وغيرها لكى تعمل كافة السيارات والمعدات بالجودة والكفاءة التى تعطى لها الإستدامة والإستمرارية فى عملها على أكمل وجه .

معدات النظافة بأسوان
معدات النظافة بأسوان
معدات النظافة بأسوان
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