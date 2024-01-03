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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طلاب مدرسة يشكرون محافظ أسوان لتحقيق الاستقرار التعليمى لهم

لقاء طلاب المدارس
لقاء طلاب المدارس

قام طلاب مدرسة محمد وعبد الوهاب طاهر رزق الرسمية للغات بالصداقة الجديدة بتقديم الشكر والتقدير للواء أشرف عطية محافظ أسوان ، وإهداءه بوكيه من الورد ، ودرع المدرسة ، وذلك بحضور غنية محمد مدير إدارة أسوان التعليمية ، ومسئولى المدرسة.

وجاءت هذه اللفتة من الطلاب تعبيرا عن الدور الكبير الذى قام به المحافظ ، والذى ساهم فى إنشاء هذه المدرسة ودخولها الخدمة بالعام الدراسى الحالى ، والتى أقيمت على مساحة 2400 م2 ، وبتكلفة 1.8 مليون جنيه ، وتضم 18 فصل دراسى كمرحلة أولى مما أثمر عن توفير الإستقرار التعليمي للطلاب .

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شكر

ومن جانبه قدم اللواء أشرف عطية شكره لأبناءه الطلاب على هذه اللفته ، مؤكداً على أن هناك طفرة كبيرة من الإنجازات تم ويتم تنفيذها على أرض المحافظة فى قطاع التعليم سواء داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " أو غيرها من القرى الأخرى بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، وكل ذلك جاء نتاج منظومة عمل متناغمة بروح الفريق الواحد بين كافة الجهات ليصبح أسم أسوان براند عالمى بما يتماشى مع قيمة ومكانة هذه المحافظة العريقة .

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