طلاب مدرسة يشكرون محافظ أسوان لتحقيق الاستقرار التعليمى لهم

قام طلاب مدرسة محمد وعبد الوهاب طاهر رزق الرسمية للغات بالصداقة الجديدة بتقديم الشكر والتقدير للواء أشرف عطية محافظ أسوان ، وإهداءه بوكيه من الورد ، ودرع المدرسة ، وذلك بحضور غنية محمد مدير إدارة أسوان التعليمية ، ومسئولى المدرسة.

وجاءت هذه اللفتة من الطلاب تعبيرا عن الدور الكبير الذى قام به المحافظ ، والذى ساهم فى إنشاء هذه المدرسة ودخولها الخدمة بالعام الدراسى الحالى ، والتى أقيمت على مساحة 2400 م2 ، وبتكلفة 1.8 مليون جنيه ، وتضم 18 فصل دراسى كمرحلة أولى مما أثمر عن توفير الإستقرار التعليمي للطلاب .

شكر

ومن جانبه قدم اللواء أشرف عطية شكره لأبناءه الطلاب على هذه اللفته ، مؤكداً على أن هناك طفرة كبيرة من الإنجازات تم ويتم تنفيذها على أرض المحافظة فى قطاع التعليم سواء داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " أو غيرها من القرى الأخرى بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، وكل ذلك جاء نتاج منظومة عمل متناغمة بروح الفريق الواحد بين كافة الجهات ليصبح أسم أسوان براند عالمى بما يتماشى مع قيمة ومكانة هذه المحافظة العريقة .