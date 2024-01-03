محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرية غرب سهيل

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على إستمرار الجولات الميدانية لمتابعة الجهود المبذولة ونسب التنفيذ بالمشروعات الجارية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة) .

وكلف المحافظ بسرعة التنسيق والتعاون لإزالة كافة المعوقات والمشكلات أولاً بأول وضمان الإنتهاء من جميع المشروعات فى مواعيدها المحددة للبدء فى تشغيلها لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية والإرتقاء بمستوى الظروف المعيشية والإقتصادية والإجتماعية للأهالى والمواطنين بجميع القرى والنجوع المستهدفة .

ومن جانبه أكد اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد على قيام وحدة حياة كريمة بمواصلة المرور الميدانى لتفقد مشروع توصيل خدمات الصرف الصحى بقرية غرب سهيل بمركز ومدينة أسوان والتى تضم 12 ألف مواطن ومواطنة .

حياة كريمة

وأشار إلى أن المشروع يشمل إنشاء محطة للمعالجة بقدرة ألفين م3/يومى حيث تقع على مساحة 13 ألف م2 وتتكون من 8 أحواض للتجفيف والتهوية والتلامس والترسيب وتركيز الحمئة، بالإضافة إلى المبانى الإدارية .

وأوضح اللواء ياسر عبد الشافى بأن نسبة تنفيذ الإنشاءات المدنية للمحطة وصلت 70 % ، فيما بلغت نسبة تنفيذ الطرد الرئيسى إلى 95% ، لافتاً إلى أن الجولة الميدانية شملت تفقد الأعمال الجارية بإنشاء محطة الرفع بالقرية والتى بلغت نسبة تنفيذها 75% .

كشف السكرتير العام المساعد بأنه بناءاً على تكليفات محافظ أسوان قامت وحدة حياة كريمة بتفقد وبحث شكوى الأهالى وتوجيه المسئولين بسرعة معالجة تسريب المياه بأحد المواقع وتلبية الشكوى على الوجه الأكمل .