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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة بأسوان تنفذ برنامج فنون تراثية للطلائع

أنشطة شبابية بأسوان
أنشطة شبابية بأسوان

تنفذ وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء ( الإدارة العامة للبرامج والأنشطة ) بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسوان ( إدارة تنمية النشء ) برنامج الفنون التراثية للطلائع بمراكز شباب ( م ش  الحصايا  - م ش مدينة أسوان ) للمرحلة السنية من ١٠ إلى ١٧ سنه وهو ضمن سلسلة البرامج الفنية والإبداعية

ويهدف البرنامج إلى تنمية الوعى الفنى والإبداعى لدى الطلائع والذى يتضمن تنفيذ ورش عمل فنيه فى أعمال ( الجلود - والخيامية - فنون تشكيلية ) والمدربة شيماء محمد (جلود)، والمدربة منار محمود (خيامية)، والمدربة نشوي محمد عبد القادر( فن تشكيلي) وتم التنفيذ بمركز شباب مدينة أسوان. 

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وينفذ البرنامج برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية  محافظ أسوان، وبإشراف من جيهان حنفى وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وهالة عثمان مدير عام الإدارة العامة للبرامج والأنشطة، وبتوجيهات ناصر سليم عبد المجيد وكيل الوزارة مدير عام المديرية، وأفراح سيد حسن وكيل المديرية للشباب، وبمتابعة من محمد البدري كمال مدير الإدارة العامة لتنمية النشء، ومسئول النشاط بسرية محمود عبد الجواد.
 

والجدير بالذكر أنه سبق تنفيذ تلك الورش بعد تنفيذ عدة لقاءات الطلائع المشاركة للتعرف علي فكرة البرنامج هذا العام وهي خاصة لإحياء تراث الألعاب الشعبية القديمة  حيث تم تنفيذ لقاءات حاضر فيها الأستاذ فتحي عبد الحافظ  مدير المديرية السابق. 

 

وخريج كلية التربية الرياضية لتوعية الطلائع بالألعاب الشعبية القديمة، وكيفية تنفيذ كل لعبه و الهدف منها و  مدي تطورها، وجاري تنفيذ جديرية خاصة بهذا الغرض بمركز شباب الحصايا. 

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