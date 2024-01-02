أسوان.. بدء الدورة التدريبية للتعريف بمفاهيم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات الدورة التدريبية عن مشروع "تعزيز المشاركة المجتمعية للفتيات والشباب" للتعريف بمفاهيم دمج الأشخاص ذوى الإعاقة والتدابير المختلفة للإتاحة، والتى تنفذها مؤسسة أم حبيبة بقيادة الدكتورة حنان الجندى على مدار 3 أيام.

وذلك بحضور الدكتورة مها هلالى المستشار الفنى لوزيرة التضامن الإجتماعى لشئون الأشخاص ذوى الإعاقة والدمج ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، والدكتور لؤى سعد الدين نائب رئيس الجامعة ، وأيضاً الدكتور مصطفى عطية إستشارى مؤسسة أم حبيبه لشئون الدمج والأتاحة بهدف تدريب المسئولين والمعاونين باللجنة الإستشارية لذوى الهمم ، والمكتب الفنى ، والمهتمين بهذه الفئة من أبناء المجتمع الأسوانى.

الدورة التدريبية

وفى كلمته أكد اللواء أشرف عطية على أن تنظيم هذه الدورة التدريبية يتواكب مع الإهتمام الكبير والغير مسبوق الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى بأبنائنا من ذوى القدرات الخاصة ، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة فى ظل رؤية مصر 2030 ، وإستراتيجية الدولة المصرية فى هذا الإتجاه.

وقدم شكره لوزارة التضامن الإجتماعى بقيادة الدكتورة نيفين القباج للتعاون البناء والمثمر ، وأيضاً لمؤسسة أم حبيبة على دورها الرائد بإعتبارها فى مقدمة شركاء التنمية المستدامة فى أسوان ، وتمثل نموذج متميز لجهود المجتمع المدنى.

وأشار أشرف عطية إلى أن المحافظة من جانبها بمتابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لم ولن تدخر جهداً فى تقديم كافة أوجه الدعم لهذه الفئة المتميزة لدمجهم فى المجتمع ، والإستفادة من ما يمتلكونه من مهارات ومواهب وإبتكارات تستحق كل التقدير والإحترام.

وأكد المحافظ، أن ذلك يتكامل بالتعاون مع بين كافة الجهات لتمكين أبنائنا من ذوى القدرات الخاصة صحياً وإقتصادياً وإجتماعياً وشبابياً ورياضياً وترفيهياً بإعتبارهم جزء لا يتجزأ من كيان المجتمع ، وتحفيزهم لإظهار كل ما لديهم من قدرات لتسخيرها فى أعمال تعود بالخير عليهم وعلى مجتمعهم .