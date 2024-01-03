محافظ أسوان يتفقد اللمسات النهائية قبل افتتاح مكتبة مصر العامة

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد اللمسات النهائية لمشروع إنشاء مكتبة مصر العامة ، وبتكلفة تقديرية 68 مليون جنيه على مساحة 3250 م2 ، وذلك بمرافقة اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن مسئولى الشركة المنفذة ، وكافة الجهات المعنية حيث يأتى ذلك إستعداداً لقرب إفتتاح أكبر منارة ثقافية وفنية وعلمية ، وصرح تنويرى بالمحافظة.

وخلال الجولة التفقدية وجه اللواء أشرف عطية إلى ضرورة مراعاة التناسق فى الألوان واللوحات التعريفية والحس الفنى لمختلف المكونات والأقسام داخل المكتبة حتى يتسنى الظهور بالشكل النموذجى الراقى داخل الـ 3 أدوار ، ولاسيما أنها تضم قاعة إجتماعات كبرى متعددة الأغراض ، وقاعات سمنار للتدريب وملحقاتها ، وقاعة كمبيوتر ، وكذا مركز الإتصالات والمعلومات ، وأيضاً المكتبات التى ستضم أحدث الإصدارات لمختلف الأعمار السنية ، فضلاً عن المسرح والسينما ، والغرف الخدمية والأرشيف ، علاوة على كافتيريا ، ودورات المياه ، واللاندسكيب ، والبدروم ، وكاميرات داخلية وخارجية ، وتكييف مركزى.

مكتبة مصر العامة

وكلف المحافظ بسرعة الإنتهاء من الأعمال الجارية لرفع كفاءة ورصف المنطقة المحيطة بالمكتبة ، مع دهان الأسوار والمبانى والعقارات المجاورة والإعتماد على جداريات ولوحات الهوية البصرية ، وخاصة أن مكتبة مصر العامة ستصبح منارة عالمية ، ومقصداً لزيارة الأفواج السياحية ، بالإضافة إلى أهمية تركيب مظلات ووسائل ترطيب وتهوية للمسرح المفتوح.

وكذا المساحات المفتوحة أعلى المكتبة والتى ستكون مطلة على منطقة وسط المدينة وكورنيش النيل ، فضلاً عن المسطحات الخضراء ، والجراج الذى سيساهم فى إستيعاب أكبر عدد من السيارات لتخفيف التكدس المرورى بالطريق الرئيسى لتكون المكتبة واجهة مشرفة ونموذجية ، وتقدم خدماتها وأنشطتها المتنوعة لخدمة أبنائنا من الجيل الحالى والأجيال القادمة .

