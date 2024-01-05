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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المنتخب التونسي يعلن عن قميصه الرسمي في كوت ديفوار

صدى البلد

نشر الإعلامي محمد فاروق صورا عن ارتداء المنتخب التونسي القميص الأساسي والاحتياطي  امام فريق فلومينينسي البرازيلي الذي سيشارك به في بطولة كأس أمم أفريقيا التي تنطلق يوم 13 يناير الجاري وتستمر حتى 11 فبراير المقبل في كوت ديفوار، وبمشاركة 24 منتخبًا منهم 5 منتخبات عربية.

 وكتب محمد فاروق عبر حسابه علي فيسبوك:"المنتخب التونسي يعلن عن القميص الرسمي فى البطولة ".
 

أكد أمين كمون، المحلل الفني وكابتن الاتحاد المنستيري التونسي سابقا، أن منتخب تونس سيدخل في معسكر مغلق يومالثلاثاء المقبل ويلعب مباراتين وديتين أمام موريتانيا والرأس الأخضر استعدادا لأمم أفريقيا في كوت ديفوار.


 وقال كمون في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي محمد أبو العلا، المذاع على قناة الزمالك: "اختيارات مدربمنتخب تونس تسببت في تساؤلات خاصة بعد استبعاد حمزة المثلوثي وسيف الجزيري، والمدير الفني كان يؤكد أنالمنتخب سيضم لاعبين جدد ولكن هذا لم يحدث".

وأضاف: "حمزة المثلوثي يقدم أداء جيد مع فريق الزمالك ولكن جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس لا يرغب فيالاعتماد عليه وهذا أمر غريب لأنه لم يمنحه الفرصة مثلما منح اللاعبين الأخريين".

وتابع: "كان يجب انضمام سيف الجزيري مثلما انضم ياسين الخنيسي لقائمة منتخب تونس، ومن وجهة نظريالجزيري أفضل من الخنيسي".

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