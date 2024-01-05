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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مدير سابق لشركة نفطية.. أذربيجان تعين وزير البيئة رئيسا لمؤتمر كوب 29

مختار باباييف وزير
مختار باباييف وزير البيئة الأذربيجاني

أعلنت أذربيجان اليوم الجمعة تعيين مختار باباييف، وزير البيئة الحالي والمدير السابق لشركة سوكار النفطية، رئيسا لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين "كوب 29".

وبعد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) الذي عقد في ديسمبر 2023 في دبي، فإن مؤتمر الأمم المتحدة المستقبلي للمناخ سيظل يرأسه رجل يتولى مسؤوليات عليا داخل شركة النفط الوطنية.

وقال مسؤول كبير لوكالة فرانس برس، إن مختار باباييف، وزير البيئة والموارد الطبيعية الحالي والمدير التنفيذي السابق لشركة النفط الحكومية سوكار، "تم تعيينه رئيسا مكلفا للدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف". 

وهنأت رئاسة COP28 المنتهية ولايتها، مختار باباييف الذي مثل بلاده في مفاوضات دبي، التي أسفرت عن اتفاق يدعو لأول مرة إلى "الابتعاد عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة". 

وقالت إذاعة فرنسا الدولية، إن هذا التعيين لرئاسة مؤتمر الأمم المتحدة لرجل له علاقات وثيقة بصناعة النفط هو الثاني من نوعه، حيث ترأس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) لعام 2023، الذي استضافته الإمارات، سلطان الجابر، رئيس شركة النفط الوطنية أدنوك وقد تم انتقاد دوره المزدوج بسبب خطر تضارب المصالح. وأظهرت الوثائق أيضًا مزيجًا من الاهتمامات بين مصالح أدنوك ومصالح مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في التحضير للاجتماعات مع الحكومات الأجنبية.

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