لنا جميعا | رئيس العربية للتصنيع يوجّه طلبًا إلى هؤلاء المسئولين

قال اللواء أ. ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تكون هذه الهيئة للعرب جميعا وقوة، سواء فى مجال الصناعات الدفاعية أو المدنية.

وأضاف عبد اللطيف، خلال حواره ببرنامج “بصراحة” المذاع عبر فضائية “الحياة”، تقديم الإعلامية رانيا هاشم،: “أتحدث مع كل السادة السفراء الذين يزورون الهيئة فى هذا الأمر.. وجميعهم يرحبون بالفكرة”.

وتابع: “نريد الإجتماع جميعنا فى اسم الهيئة العربية للتصنيع.. والتي أصرت مصر وقيادتها أن تحتفظ بنفس الإسم بالرغم من خروج بعض الأشقاء العرب منها .. ولكن لا تزال الهيئة محتفظة باسمها .. ونناشد جميع أشقائنا العرب أن يأتوا إلى الهيئة لنتشاور ونجتمع سويا”.