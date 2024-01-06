عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مالك العمل في ورطة..تعرف علي المسئول عن سلطة فصل الموظف

فصل الموظف من العمل
فصل الموظف من العمل

تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، دعوى، تطالب ببطلان المادة 68 من قانون العمل، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وسقوط المادة 247 من ذات القانون، وذلك خلال جلسة اليوم السبت.

جاء ذلك، فى الدعوى التي حملت الرقم 62 لسنة 37 دستورية جديدة، ومقامة من رئيس مجلس إدارة شركة إنرجيا للصناعات الحديدية، ضد رئيس مجلس الوزراء، وآخرين.

وتنص المادة 68 من قانون العمل، على أن يكون الاختصاص في توقيع جزاء الفصل من الخدمة، للمحكمة العمالية، المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية، لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاءي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز 3 أيام.

المحكمة الدستورية العليا المحكمه الدستورية الدستورية العليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب إمام عاشور .. طلب رسمي من الزمالك لـ الأهلي

في شريان اتقفل.. عمرو أديب يفجر مفاجأة عن أزمة صحية طارئة لأخيه

رئيس الصومال: لا يمكن استبدال أرضنا بحصة في سد النهضة

بعد الانفصال | طلب غير متوقع من سيدة ضد طليقها بمحكمة الأسرة

مفاجأة | الزمالك يحصل على توقيع لاعب الأهلي السابق

زيادة 30%؜ في باقات الإنترنت وهذه المواقع مجانية| اعرف الأسعار الجديدة

مشروع سد النهضة يدخل مرحلته النهائية.. خبير يوضح ماذا يعني ذلك؟

أحسن لاعب وأعظم مدافع| مصطفى محمد يفك الاشتباك بين زيزو وعبدالمنعم.. فيديو

موضوعات متعلقة

هشام حطب يواجه وزير الرياضة في المحاكم غدا..لهذا السبب

من الألف إلى الياء.. إجراءات إقامة دعوى أمام القضاء الإداري

6 يناير.. نظر دعوى بطلان مادة في قانون المهن الرياضية

قرار عاجل لتحديد مصير هشام حطب في قضاياه ضد وزير الرياضة

قرار هام بشأن أوضاع بنات تيك توك والقيم الأسرية

هشام حطب يلجأ للقضاء لعودة مجلس إدارة الفروسية

السبت.. نظر دعوى النادي الأهلي في المحكمة الدستورية العليا بشأن نقابة المهن الرياضية

6 يناير.. نظر دعوى دستورية جزاءات الفصل من الخدمة

ترشيحاتنا

محمد إبراهيم يكشف تفاصيل أزمته مع حكم مباراة الأهلى فى السوبر

قرية الأعلام.. الأيادى الذهبية فى الفيوم ومنتجات عصرية من خوص النخيل

السكان الأصليين لأمريكا يعارضون مهمة وضع رفات بشرية على سطح القمر

كيفية خروج المأموم من صلاة الجماعة.. دار الإفتاء تجيب

إبراهيم سعيد: إمام عاشور تاريخه أكبر من رضا عبد العال الآن

مالك العمل في ورطة..تعرف علي المسئول عن سلطة فصل الموظف


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحية للفن المصري والخليجي.. ماجد المهندس يتألق في ليلة البرنس والعمالقةl صور

مثل المطاعم.. طريقة عمل اللازانيا الإيطالية

بفستان مكشوف.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار في أحدث ظهور

استقبال حافل لأبطال فيلم الإسكندراني .. صور

فيديو

خالد عليش يكشف عن أول عمل بمشاركة زوجته ميرهان عمرو |خاص

أشعر بضيق.. محمود العسيلى يتحدث عن أسباب انفصاله عن زوجته الثالثة

هيفاء وإليسا ونانسي.. أشكال مختلفة وتصاميم مميزة لـ فساتين النجمات فى رأس السنة

في جميع مدن المملكة.. مصطفى قمر يعلق على حفلاته بالسعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

اﻟﻤﺰﻳﺪ