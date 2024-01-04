قرار عاجل لتحديد مصير هشام حطب في قضاياه ضد وزير الرياضة

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري نظر الدعوى المستعجلة التى اقامها المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية والاتحاد المصري للفروسية السابق بوقف مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية السبت المقبل.

و طالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1730 لسنة 2023 بوقف مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية.

كما تطالب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي بالامتناع عـن اعلان بطلان قرارات مجلس ادارة اللجنة الأولمبية المصرية الصادرة بتاريخ ٢٦ /۲۰۲۳/۱۲ بوقف المدعي الأول لحين عـرض أمره علـي الجمعية العمومية وبوقف تنفيذ القرار الصادر بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية المحدد لهـا يـوم ٢٠٢٤/١/١٣.

واختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة، والقائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبيّة المصرية.

وجاء في طلب الدعوى الثانية وقف تنفيذ القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة رقم ١٧٣٠ لسنة ٢٠٢٣ في٢٠٢٣/١٢/٢٤ بوقف مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية وكذا المدير التنفيذي والمدير المالي للاتحاد.

كما تضمنت الدعوى الثالثة طلب وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إلغاء قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الصادر في ٢٠٢٣/١٢/٢٦ بوقف واستبعاد المهندس هشام محمد توفيق حطب من رئاسة اللجنة الأولمبية المصرية.