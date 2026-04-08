إنشاء 3 محطات للطاقة الشمسية بجامعة بنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى، رئيس جامعة بنها، إنشاء 3 محطات للطاقة الشمسية بالجامعة، وذلك بمبنى إدارة الجامعة ببنها وكلية الهندسة بشبرا وكلية الهندسة ببنها.

مبادرة “وفرها تنورها”

وقال رئيس الجامعة إن الجامعة شاركت في مبادرة “وفرها تنورها” التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية داخل الجامعات والمعاهد، في إطار جهود الدولة لمواجهة التحديات العالمية في مجال الطاقة وتعزيز كفاءة استخدامها.



وقال "الجيزاوى" إن مشاركة جامعة بنها تأتى تنفيذًا لتوجيهات الوزارة بضرورة تفعيل دور الجامعات في نشر ثقافة الاستخدام الرشيد للطاقة، من خلال تطبيق عدد من الإجراءات العملية، من بينها استخدام وسائل الإضاءة الموفرة، وترشيد استهلاك الكهرباء داخل القاعات الدراسية والمدرجات، إلى جانب دعم التوسع في استخدام الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية.

وأكد "الجيزاوى " حرص إدارة الجامعة على دمج أهداف المبادرة في مختلف الأنشطة التعليمية والخدمية، بما يعزز من دورها المجتمعي في دعم توجهات الدولة نحو الاستدامة والحفاظ على الموارد.