كنت أحمق بسبب هجومي عليك| الباز يوجّه رسالة مؤثرة لـ عادل إمام

قال الكاتب الصحفي والإعلامي د. محمد الباز، إنه من عشاق الزعيم عادل إمام حتى في أفلامه التافهة، معقبا: "أول احتكاك مع عادل إمام كان في جائزة الدولة التقديرية وكان مرشح أمامه ثروت عكاشة.



وتابع خلال لقاء مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة قناة الحياة، أن الخلاف الثاني مع عادل إمام بدأ عندما زوّجَ ابنته لشاب من أسرة إخوانية، قائلا: "أخذت موقفا طبيعيا في ذلك الوقت وهو الموقف الطبيعي ضد الإخوان وكتبت مقالا "عادل إمام يسلم ابنته لطيور الظلام".



وأشار إلى أنه كان قاسيا في الهجوم على عادل إمام في هذا التوقيت، معقبا: “العنوان فيه حمق وكنت أحمق عندما كتبت هذا العنوان، وندمت على هذا العنوان بعد إنجاب طفلتي مريم”.