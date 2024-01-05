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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص

الاجور
الاجور

كشف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، تفاصيل جديدة بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن المجلس القومي للأجور نجح في تمرير الزيادة الأخيرة المتمثلة في 500 جنيه زيادة على أجور العاملين بالقطاع الخاص.

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زيادة 500 جنيه على الأجور والمرتبات.. من هي الفئات المستحقة وموعد التطبيق؟

وأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»، مساء اليوم الجمعة، أن تحريك الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 3000 إلى 3500 جنيه، خطوة جيدة، كان العاملون ينتظرونها بشكل كبير.

وأعرب عن أمله في نجاح وزير التموين في تقليل الأعباء على المواطنين؛ من خلال السيطرة على الأسعار في الأسواق.

وأشار إلى أن هذه الزيادة، ستشمل كل العاملين في القطاع الخاص دون أي استثناء، وهناك عدة وسائل تضمن تنفيذ هذه الزيادة على أرض الواقع، عن طريق التقدم للجنة الشكاوى التابعة للمجلس القومي للأجور، أو مديريات القوى العاملة، أو النقابات التابع لها العامل الذي لم يحصل على هذه الزيادة.

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