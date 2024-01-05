لـ أصحاب الشركات.. 5000 جنيه غرامة مخالفة قرار زيادة الحد الأدنى للأجور

رغبة في تحسين الحالة الإقتصادية للموظفين ، تحرص الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، على تحسين أجور العاملين بالدولة بشكل عام و موظفو القطاع الخاص بشكل خاص، لتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وللارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين، لاسيما في ظل ارتفاع الأسعار .

و كان قد أعلن حسن شحاتة وزير العمل، نهاية العام الماضي ، انه اعتبارا من اليوم اول يناير2024 تزاد أجور العاملين بالقطاع الخاص 500 جنيه .

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وقال الوزير أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهرياً بدلاً من 3000 جنيه ،بزيادة 500 جنيه على الراتب من يناير 2024 الجاري ،وذلك بلا إستثناءات، موضحاً أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي مُستمرة بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال جنود الإنتاج ،وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج.

وأكدت ، حنان نظير مستشار المجلس القومي للأجور ، أنه لا استثناءات في تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن وزارة العمل منوط بها التفتيش على الشركات المختلفة في القطاع الخاص للتاكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور ".

وواجه قانون العمل الجديد، أصحاب الشركات فى القطاع الخاص ممن يمتنعون عن تنفيذ قرارات الوزارة بتطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور.

عقوبات المخالفين

يعاقب كل من يخالف قرارات المجلس الأعلى للأجور بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.

وتلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون كافة، بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للأجور.