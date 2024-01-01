زيادة 500 جنيه للقطاع الخاص.. والقومي للأجور: لا استثناءات..فيديو

أكدت حنان نظير مستشار المجلس القومي للأجور، أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وصل إلى 3500 جنيه.

وقالت حنان نظير في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"،:" في يناير 2023 كان الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2500 جنيه وفي شهر يوليو 2023 تم رفعه لـ 3000جنيه ثم تم رفعه لـ 3500 جنيه بداية من يناير 2024 بزيادة 500 جنيه".

أضافت حنان نظير :" المخاطبين بتطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص كل العاملين في القطاع الخاص المصري بلا استثنائات ".

وتابعت حنان نظير :" لا استثناءات في تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ".

واكملت حنان نظير :" وزارة العمل منوط بها التفتيش على الشركات المختلفة في القطاع الخاص للتاكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور ".