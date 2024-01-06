أخبار التعليم|تعرف على أبرز الإجراءات العاجلة لمكافحة الغش بامتحانات نصف العام بحقوق عين شمس..آخر موعد للتقدم بالبحوث في جائزة البحث العلمي 2023 بالشارقة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تواصل جامعة القاهرة تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات، بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

أعلنت أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، إطلاق الدورة الرابعة من جائزة البحث العلمي 2023، والتي تعد أداة لتوفير فهم عميق لمختلف القضايا الأمنية المعاصرة، فضلاً عن كونها طريقة مستحدثة لابتكار الحلول للتحديات الراهنة، ووسيلة مهمة في البحث عن الظواهر الأمنية وتحليلها وفقا لأساليب علمية منهجية.

بدأت امتحانات منتصف العام الجامعي 2023-2024 بكلية الحقوق جامعة عين شمس.

اعلنت أكاديمية البحث العلمي في إطار تعاون الأكاديمية ومركز العلم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والدول النامية S&T NAM ، عن عقد ‏‏ورشة العمل الدولية حول ‏‏ "‏‏آثار تغير المناخ على الدول الجزرية الصغيرة النامية " ‏‏خلال يومي 28 و29 فبراير 2024 (عن بعد).



شروط الاشتراك في المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي بآداب القاهرة

أعلنت الدكتورة نجلاء رافت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن المؤتمر الدولى الذكاء الاصطناعي ومستقبل العلوم الإنسانية 6،5،4 نوفمبر 2024 تحت عنوان (الذكاء الاصطناعي ومستقبل العلوم الإنسانية والاجتماعية).

جامعة حلوان تتابع التسجيل بالبرامج التدريبية بمركز اللغات بكلية الآداب

يعلن مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب الحجز فى الدورة التدريبية ٢٠٢٤ بكافة اللغات ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز .