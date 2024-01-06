4 إجراءات عاجلة لمكافحة الغش بامتحانات نصف العام بحقوق عين شمس

بدأت امتحانات منتصف العام الجامعي 2023-2024 بكلية الحقوق جامعة عين شمس.

وبدأ طلاب الشعب الثلاث العربية والإنجليزية والفرنسية امتحانات الفصل الدراسى الأول.

واتخذت الكلية جميع الاستعدادات اللازمة سواء فيما يتعلق بتهيئة أماكن الجلوس أو بتوافر الرعاية الطبية، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق.

وأوضحت الكلية أنها اتخذت إجراءات متعددة لمكافحة الغش كالتالي:

- استلام وتجميع جميع الوسائل الإلكترونية قبل دخول الطالب مقر الامتحان.

- تخصيص مراقب لكل ثلاثين طالبا.

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- تواجد عدد كاف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكل لجنة.

- لجنة مركزية لإدارة الامتحانات مشكلة من عميد الكلية والوكلاء.

وكان قد نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس ندوة بعنوان “ المشكلات الأسرية بين الزوجين وتأثيرها علي الأبناء”.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة شمس ، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتورة هويدا الجبالى عميد كلية الدراسات العليا للطفولة، إعداد وتنظيم الدكتورة راندا كمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة.

فى بداية الندوة رحبت الدكتورة راندا كمال بالسادة الحضور و أوضحت فى كلمتها أن المشكلات الأسرية التى توجد بين الزوجين تؤثر بشكل سلبي على الأطفال والتى من الممكن أن تؤدي إلى اضطراب في السلوك وميول الطفل إلى العنف والعدوان أو الانسحاب والانطواء، و قد تسبب المشاكل الأسرية و الخلافات المستمرة على درجة استيعاب الطفل مما قد يؤدي الى التأخر الدراسي.

حاضر بالورشة الدكتورة هيام عزام استشاري الإرشاد الأسري بمركز رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ، حيث استهلت الندوة بتعريف السادة الحضور بالدعائم الاساسية التي يقام عليها الزواج وتبني عليها الأسرة مثل ( التواصل السليم - المشاركة بين الزوجين - المودة والرحمة ... ألخ ).