التقديم للجامعات الأهلية الترم الثاني 2024.. الموعد والشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الكليات المتاح الدراسة بها في الفصل الدراسي الثاني بالقطاع الطبي، حيث جاءت الجامعات الأهلية المتاحة بها كليات الطب البشري " المنصورة الأهلية- الإسماعيلية الأهلية - المنيا الأهلية - أسيوط الأهلية - المنوفية الأهلية - بنها الأهلية ".

الجامعات الأهلية المتاحة

وأشارت إلى أنه متاح التقديم أيضا لكليات طب الأسنان والصيدلة والتمريض في الفترة من ١ / ١٢ / ٢٠٢٣ وحتى ٣١ / ١ / ٢٠٢٤، موضحة أن كليات طب الأسنان متاحة في جامعات " المنصورة الأهلية- الإسماعيلية الأهلية - المنيا الأهلية - أسيوط الأهلية - المنوفية الأهلية - بنها الأهلية ".

بينما كليات الصيدلة متاحة في جامعات "المنصورة الأهلية- الإسماعيلية الأهلية - المنيا الأهلية - أسيوط الأهلية - المنوفية الأهلية - السلام "، والتمريض في جامعات المنصورة الأهلية- الإسماعيلية الأهلية - المنوفية الأهلية ".

وحرص "صدى البلد" على رصد الأوراق المطلوبة للتقديم بالجامعات الأهلية التيرم الثاني :

- استمارة طلب الالتحاق بالجامعة، وتطبع من على موقع التقديم الإلكتروني.

- أصل شهادة الثانوية العامة ذات العلامة المائية + 3 صور.

- يجب على الطالب إحضار عدد 3 صور من بطاقة الرقم القومي للطالب.

‏- أصل شهادة ميلاد الرقم القومي للطالب + 3 صور.

- بالنسبة للطلاب الذكور يتم إحضار اصل شهادة ميلاد الرقم القومي المدون بها الرقم الثلاثي العسكري.

‏- نموذج 2 جند مختوم + نموذج 6 جند أو 7 جند مختوم +2 طابع شهيد للطلاب الذكور).

‏- يجب على الطالب إحضار صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

‏- يجب إحضار عدد 6 صور شخصية ذات خلفية بيضاء.

‏- أصل إيصال السداد للمصروفات الإدارية والقسط الأول من المصروفات الدراسية + صورة.

- شهادة الحافز الرياضي للطلاب الحاصلين على حافز رياضي، وحافظة بلاستيك شفافة.

وشهدت المنظومة التعليمية في مصر طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة الماضية، حيث زاد عدد الجامعات المصرية؛ لاستيعاب العدد المُتزايد على التعليم الجامعي، وحظي ملف إنشاء الجامعات الأهلية بأولوية كبيرة للدولة المصرية، كما نال دعمًا غير مُسبوق من جانب القيادة السياسية؛ لتزويد الجامعات الأهلية بالمعامل وورش العمل التي تضم أحدث الوسائط التكنولوجية وتعتمد على أحدث النظم العالمية، فضلًا عن تقديم برامج دراسية بينية حديثة ومُتميزة؛ لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مصر لديها 20 جامعة أهلية، حيث بدأت الدراسة في 4 جامعات أهلية دولية (الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، الجلالة، المنصور الجديدة الأهلية)، ثم بدأت الدراسة في 12 جامعة أهلية مُنبثقة عن الجامعات الحكومية خلال العام الدراسي 2022/2023، وهي: (بنها الأهلية، حلوان الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، الإسكندرية الأهلية، أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، بني سويف الأهلية، الزقازيق الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية)، بالإضافة إلى وجود 4 جامعات أهلية تعمل منذ سنوات وهي: (النيل الأهلية، الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية، الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر، جامعة مصر للمعلوماتية).

وأشار الوزير إلى أن الدعم الهائل الذي قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنشاء الجامعات الأهلية، ساهم في إنجاز منشآتها وتجهيزها بأحدث الوسائط التكنولوجية التعليمية؛ لتقديم تجربة تعليمية فريدة، مشيرًا إلى أن وجود تنوع بين مسارات التعليم الجامعي يعمل على تحسين جودة العملية التعليمية.

ولفت الدكتور أيمن عاشور إلى أن الجامعات الأهلية حرصت على تنظيم العديد من الأنشطة الطلابية، والرياضية، والفنية، والثقافية للطلاب، بجانب تشجيع الطلاب على المشاركة في المنافسات والمسابقات المحلية والدولية، فضلًا عن تقديم برامج دراسية حديث تواكب مُتطلبات سوق العمل المعاصر والمستقبلي.