عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التقديم للجامعات الأهلية الترم الثاني 2024.. الموعد والشروط والأوراق المطلوبة

الجامعات الاهلية
الجامعات الاهلية

أعلنت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الكليات المتاح الدراسة بها في الفصل الدراسي الثاني بالقطاع الطبي، حيث جاءت الجامعات الأهلية المتاحة بها كليات الطب البشري " المنصورة الأهلية- الإسماعيلية الأهلية - المنيا الأهلية - أسيوط الأهلية - المنوفية الأهلية - بنها الأهلية ".

txt

خبير تعليم: تحديث مناهج الزراعة ضرورة ملحة لتحقيق التقدم في القطاع

txt

خبير يكشف لـ"صدى البلد" رؤية مستقبلية لتطوير التعليم الزراعي في مصر

الجامعات الأهلية المتاحة

وأشارت إلى أنه متاح التقديم أيضا لكليات طب الأسنان والصيدلة والتمريض في الفترة  من ١ / ١٢ / ٢٠٢٣ وحتى ٣١ / ١ / ٢٠٢٤، موضحة أن كليات طب الأسنان متاحة في جامعات " المنصورة الأهلية- الإسماعيلية الأهلية - المنيا الأهلية - أسيوط الأهلية - المنوفية الأهلية - بنها الأهلية ".

بينما كليات الصيدلة متاحة في جامعات "المنصورة الأهلية- الإسماعيلية الأهلية - المنيا الأهلية - أسيوط الأهلية - المنوفية الأهلية - السلام "، والتمريض في جامعات المنصورة الأهلية- الإسماعيلية الأهلية - المنوفية الأهلية ".

وحرص "صدى البلد" على رصد الأوراق المطلوبة للتقديم بالجامعات الأهلية التيرم الثاني :

- استمارة طلب الالتحاق بالجامعة، وتطبع من على موقع التقديم الإلكتروني.

- أصل شهادة الثانوية العامة ذات العلامة المائية + 3 صور.

- يجب على الطالب إحضار عدد 3 صور من بطاقة الرقم القومي للطالب.

‏- أصل شهادة ميلاد الرقم القومي للطالب + 3 صور.

- بالنسبة للطلاب الذكور يتم إحضار اصل شهادة ميلاد الرقم القومي المدون بها الرقم الثلاثي العسكري.

‏- نموذج 2 جند مختوم + نموذج 6 جند أو 7 جند مختوم +2 طابع شهيد للطلاب الذكور).

‏- يجب على الطالب إحضار صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

‏- يجب إحضار عدد 6 صور شخصية ذات خلفية بيضاء.

‏- أصل إيصال السداد للمصروفات الإدارية والقسط الأول من المصروفات الدراسية + صورة.

- شهادة الحافز الرياضي للطلاب الحاصلين على حافز رياضي، وحافظة بلاستيك شفافة.

وشهدت المنظومة التعليمية في مصر طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة الماضية، حيث زاد عدد الجامعات المصرية؛ لاستيعاب العدد المُتزايد على التعليم الجامعي، وحظي ملف إنشاء الجامعات الأهلية بأولوية كبيرة للدولة المصرية، كما نال دعمًا غير مُسبوق من جانب القيادة السياسية؛ لتزويد الجامعات الأهلية بالمعامل وورش العمل التي تضم أحدث الوسائط التكنولوجية وتعتمد على أحدث النظم العالمية، فضلًا عن تقديم برامج دراسية بينية حديثة ومُتميزة؛ لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مصر لديها 20 جامعة أهلية، حيث بدأت الدراسة في 4 جامعات أهلية دولية (الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، الجلالة، المنصور الجديدة الأهلية)، ثم بدأت الدراسة في 12 جامعة أهلية مُنبثقة عن الجامعات الحكومية خلال العام الدراسي 2022/2023، وهي: (بنها الأهلية، حلوان الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، الإسكندرية الأهلية، أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، بني سويف الأهلية، الزقازيق الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية)، بالإضافة إلى وجود 4 جامعات أهلية تعمل منذ سنوات وهي: (النيل الأهلية، الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية، الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر، جامعة مصر للمعلوماتية).

وأشار الوزير إلى أن الدعم الهائل الذي قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنشاء الجامعات الأهلية، ساهم في إنجاز منشآتها وتجهيزها بأحدث الوسائط التكنولوجية التعليمية؛ لتقديم تجربة تعليمية فريدة، مشيرًا إلى أن وجود تنوع بين مسارات التعليم الجامعي يعمل على تحسين جودة العملية التعليمية.

ولفت الدكتور أيمن عاشور إلى أن الجامعات الأهلية حرصت على تنظيم العديد من الأنشطة الطلابية، والرياضية، والفنية، والثقافية للطلاب، بجانب تشجيع الطلاب على المشاركة في المنافسات والمسابقات المحلية والدولية، فضلًا عن تقديم برامج دراسية حديث تواكب مُتطلبات سوق العمل المعاصر والمستقبلي.

الجامعات الاهلية التعليم العالي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأوراق المطلوبة الجامعات الأهلية المتاحة الفصل الدراسي الثاني Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيه تعويم ولا لا؟!| صندوق النقد الدولي يزف بشرى سارة للشعب المصري.. تفاصيل

أبريل اللي جاي .. مصطفى بكري يعلن خبرا سارا على الهواء

الأهلي يوجه رسالة تحذيرية لإمام عاشور

لاعب الاتحاد السكندري على رادار الأهلي.. وصفقة جديدة من فيوتشر

مقترح بصفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الزمالك وبيراميدز |تفاصيل

قالوا شريكها زعيم عصابة.. حقيقة تورط أميرة الذهب في تجارة الأسلحة والمخدرات

بنكا مصر والأهلي يطرحان شهادتي ادخار جديدة بأعلى عائد.. تفاصيل

المحاسب مات .. تطور صادم في إطلاق الرصاص بمحل كبابجي شهير بأكتوبر

موضوعات متعلقة

خبراء يكشفون أهم عوامل تطوير التعليم الزراعي في مصر.. ويؤكدون: تحديث المناهج ضرورة ملحة لتحقيق التقدم

محظورات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسى الأول بآداب عين شمس.. تعرف عليها

ألسن عين شمس تستضيف مدير مركز الترجمة والدراسات الحضارية بجامعة مانشستر

تنبيه بدفع المصروفات.. توجيهات من جامعة عين شمس لـ الطلاب قبل الامتحانات

ترشيحاتنا

ثورة علمية.. طرح أرحام اصطناعية لحمل الأجنة البشرية قريبًا

سورة الجمعة مكتوبة كاملة بالتشكيل.. فضلها ومعنى آياتها الـ 11

اخبار مصر| 600 فرصة عمل برواتب 13 ألف جنيه.. مفاجأة فى أسعار الكهرباء بسبب الدولار

اللقطات الأولى للقصف الأردني على سوريا | فيديو

تراجع مخزون سد النهضة.. خبير يكشف آخر استعدادات إثيوبيا للتخزين الخامس

إعفاء أجهزة التقنيات والمعينات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية بالقانون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلي بالك.. ظهور ألوان غريبة بالبيض تمنعك من تناوله

المنافسة قوية.. شاهد عارضة أزياء ترتدي فستان هيفاء وهبي بحفلتها الأخيرة

صورة متداولة لمذيعة في قناة إسرائيلية على الهواء تثير ضجة.. ماذا فعلت؟

الفستان فين.. ياسمين الخطيب بإطلالة جريئة تشعل السوشيال ميديا

فيديو

يصيب الأطفال وينتقل بالرذاذ.. مرض الجديري المائي المنتشر بين طلاب المدارس

المنتخبات الوطنية تستعد لأولمبياد باريس 2024.. فيديو وصور

عائد شهرى 22.5٪.. طرح شهادات الـ 25٪.. تفاصيل

قفزوا من البلكونة.. تفاصيل مؤلمة في حادث سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

اﻟﻤﺰﻳﺪ