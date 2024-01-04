خبير يكشف لـ"صدى البلد" رؤية مستقبلية لتطوير التعليم الزراعي في مصر

أكد الدكتور حسن عبدالسلام، الخبير بمركز البحوث الزراعية، أن منظومة التعليم في مصر تعتبر من القضايا الحيوية التي تحظى برعاية خاصة من الدولة المصرية، خاصةً فيما يتعلق بالتعليم الأساسي والتعليم قبل الجامعي، ويأتي هذا التركيز نتيجة للدور البارز الذي يلعبه هذا القطاع في بناء مستقبل الشباب ورفع مستوى الوعي في المجتمع.

تطوير التعليم الزراعي

وأوضح الخبير بمركز البحوث الزراعية، أن القطاع التعليمي يتجه نحو تطوير مستدام في مجال التعليم الزراعي، وذلك ضمن خطة شاملة تنفذها الدولة المصرية، موضحًا أن هناك تركيزًا كبيرًا على قطاع التعليم الفني لتلبية احتياجات سوق العمل، وتبرز جهود الدولة المصرية في تطوير التعليم الزراعي كخطوة حيوية نحو بناء مجتمع مستدام ورفع مستوى الوعي الزراعي في البلاد.

تقليص نسبة الأمية وزيادة الوعي

وأشار الدكتور حسن عبدالسلام، إلى أن الدولة المصرية تسعى إلى تحقيق تحسين ملحوظ في نظام التعليم لتقليص نسبة الأمية وزيادة الوعي في المجتمع، مما يظهر التزام الدولة بتوفير فرص التعلم وتحسين جودة التعليم الأساسي.

تحولات في التعليم الفني

وصرح الخبير بمركز البحوث الزراعية، بأن هناك تحولات هامة في مجال التعليم الفني، حيث تم تطوير خطة لتطوير التعليم الزراعي، بالإضافة إلى تحويل التخصصات السابقة إلى نظام الجدارات مع إضافة 21 منهجًا جديدًا، مما يعكس التكامل والتطوير المستمر، بالإضافة إلى دمج التكنولوجيا في التعليم الزراعي، حيث يتم التركيز على تقديم المناهج الرقمية وتوفير البنية التحتية اللازمة للتعلم عن بعد، مشرًا إلى أن هذا يعزز فهم الطلاب ويسهم في تحفيزهم لاستكشاف المزيد.

وشدد الدكتور حسن عبدالسلام، على أهمية التكامل بين القطاع التعليمي والصناعي للتصدي للتحديات المستقبلية وضمان مستقبل مستدام للزراعة في مصر.

لذلك، فإن تطوير التعليم الزراعي يعد أمرًا ضروريًا لتعزيز التنمية الزراعية في مصر، ويتمثل الهدف من تطوير التعليم الزراعي في إعداد خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل، وتزويدهم بالمهارات والقدرات اللازمة للمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية.

أهداف تطوير التعليم الزراعي في مصر

ولفت الدكتور حسن عبدالسلام، إلي أن أهداف تطوير التعليم الزراعي في مصر، تتمثل في الآتي:

تحسين مخرجات التعليم الزراعي:

وذلك من خلال تطوير المناهج الدراسية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، وتوفير فرص التدريب العملي للطلاب، وتحسين مهارات المعلمين.

تغيير الصورة الذهنية لدى المجتمع عن التعليم الزراعي:

وذلك من خلال زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التعليم الزراعي ودوره في التنمية الاقتصادية.

جهود الدولة المصرية في تطوير التعليم الزراعي

ونوة الخبير بمركز البحوث الزراعية، بأن تبذل الدولة المصرية جهودًا كبيرة في تطوير التعليم الزراعي، ومن أهم هذه الجهود ما يلي:

اعتماد منظومة الجدارات في التعليم الزراعي، وذلك بهدف إعداد خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل.

زيادة عدد المناهج الدراسية الجديدة في التعليم الزراعي، وذلك بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

توفير فرص التدريب العملي للطلاب في المزارع والشركات الزراعية، وذلك حتى يتمكنوا من اكتساب الخبرة العملية.

تحسين مهارات المعلمين في التعليم الزراعي، وذلك من خلال التدريب المستمر.

توقعات بمستقبل التعليم الزراعي في مصر

يتوقع الخبير بمركز البحوث الزراعية، أن يشهد التعليم الزراعي في مصر تطورًا كبيرًا في المستقبل، وذلك نتيجة للجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال، ومن المتوقع أن يسهم هذا التطور في تحقيق التنمية الزراعية في مصر، وتوفير فرص عمل للشباب.

توصيات لتحسين تطوير التعليم الزراعي

وأوضح الدكتور حسن عبدالسلام، أن من أجل تحسين تطوير التعليم الزراعي في مصر، يجب يلي:

زيادة الاستثمار في التعليم الزراعي، وذلك من خلال زيادة الموارد المالية المخصصة للتعليم الزراعي، وتحسين بنية المرافق التعليمية.

التعاون بين الجهات المعنية بتطوير التعليم الزراعي، وذلك من أجل تحقيق الأهداف المشتركة.

متابعة تنفيذ الخطة الموضوعة لتطوير التعليم الزراعي، وذلك لضمان تحقيق النتائج المرجوة.