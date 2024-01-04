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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

خبير: 3 تغييرات لازمة لتحسين التعليم الزراعي في مصر

تأثيرالتعليم الزراعي
تأثيرالتعليم الزراعي على اقتصاد وبيئة مصر

أكد الدكتور هشام الحريري، وكيل كلية الزراعة بجامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، أن التركيز على تطوير التعليم العالي وتحديث أساليب التدريس والتقييم، الهدف منه جعل الطالب الجامعي هو المحور الرئيسي لعملية التعلم، موضحًا أن الطالب يكون نتاجًا تعليميًا جيدًا عندما يتوفر لديه خدمة تعليمية ممتازة، وتعتبر الجامعات المصرية من رواد التعليم في المنطقة، حيث تدرك أهمية تحسين نظام التعليم وتطويره بشكل مستدام، والتركيز على تعزيز المشاركة الفعالة للطلاب وتطوير مهارات التفكير النقدي.

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وقال وكيل كلية الزراعة بجامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، إن الهدف الأساسي من عملية التعليم هو رفع المستوي الثقافي للمتعلم لتحقيق مكاسب من خلال عمل مناسب للتعليم فلذلك ربط مناهج التعليم بسوق العمل هي أهداف أساسية لكل عملية تعليمية، فنحن نتعلم لكي نرتقي وننمو ثم نعمل، فبالتالي سوق العمل هو الذي يحدد احتياجاته من العمليات التعليمية في مصر.

وشدد الخبير التعليمي، على ضرورة الاستمرار في تحسين التعليم الزراعي وتشجيع التعاون بين الحكومة والجامعات والقطاع الصناعي لضمان مستقبل مشرق للزراعة في مصر، وإلقاء الضوء على التحديات الحالية مثل تأثير الأوضاع البيئية وتغيرات سوق العمل على تعليم الزراعة، مع التأكيد على أهمية التكامل بين الأكاديميين والقطاع الصناعي للتعامل مع هذه التحديات.

الاستراتيجيات التربوية الحديثة

وأشار وكيل كلية الزراعة بجامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، إلى أن تحسين قطاع التعليم الزراعي يستلزم تغيير النظرة الجماعية حيال التعليم الفني، موضحًا أن تغيير هذه النظرة يكون عندما تتحسن نوعية التعليم الفني وترتقي بمستوى تخريجاته. 

عوامل نجاح منظومة التطوير

ولفت الدكتور هشام الحريري، إلى أن عوامل النجاح تبدأ من البنية التحتية للتعليم الزراعي وتشمل التحديث المستمر للمناهج والتوسع في تطوير البحث الزراعي، مشيرًا إلى أن توظيف التكنولوجيا يعتبر جزءًا لا يتجزأ من تطوير التعليم الزراعي.

أهداف تطوير التعليم

وأوضح وكيل كلية الزراعة بجامعة عين شمس، أن أهداف تطوير التعليم من أهمها:

  • إعداد جيل قادر على التفكير النقدي والإبداعي.
  • تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة للنجاح في الحياة العملية.
  • تغيير الصورة الذهنية لدى المجتمع عن التعليم.

تطوير التعليم الزراعي

ونوه الخبير التعليمي، بأن التعليم الزراعي يعاني في العديد من الدول من تحديات عديدة، أهمها:

  • ضعف الصورة الذهنية لدى المجتمع عن التعليم الفني.
  • قلة الموارد المالية المخصصة للتعليم الزراعي.
  • عدم مواكبة المناهج الدراسية لمتطلبات سوق العمل.

التغييرات اللازمة في التعليم الزراعي

وأضاف وكيل كلية الزراعة بجامعة عين شمس، أن من أهم التغييرات اللازمة في التعليم الزراعي ما يلي:

  • تطوير المناهج الدراسية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.
  • توفير فرص التدريب العملي للطلاب.
  • الاهتمام بالبحث العلمي في المجال الزراعي.
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