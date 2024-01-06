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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شروط الاشتراك في المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي بآداب القاهرة

كلية الاداب جامعة
كلية الاداب جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة نجلاء رافت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن المؤتمر الدولى الذكاء الاصطناعي ومستقبل العلوم الإنسانية 6،5،4 نوفمبر 2024 تحت عنوان (الذكاء الاصطناعي ومستقبل العلوم الإنسانية والاجتماعية).


أهداف المؤتمر الدولى

١- تحديد التحديات التى تواجه العلوم الانسانية والاجتماعية فى ظل تنامى استخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي فى البحث العلمى.

٢- إبراز اسهامات العلوم الإنسانية والاجتماعية فى بناء الإنسان و المجتمعات فى ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

٣- تسليط الضوء على المخاطر الاجتماعية والنفسية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي

٤- السعى لتطوير منظومة علمية فى العلوم الإنسانية والاجتماعية تعظم من إمكانيات الذكاء الاصطناعي.

٥- تقويم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى مؤسسات التعليم العالى .

٦- تبادل الخبرات الدولية فى إدارة مشروعات الذكاء الاصطناعي فى التنمية البحثية

شروط المشاركة فى المؤتمر العلمى

١- تقديم الأبحاث مع ملخصين أحدهما باللغة العربية و الثانى بالإنجليزية على ألا يزيد عدد كلمات الملخص على ٢٥٠ كلمة و يجب أن يتضمن بشكل واضح المحور و المنهج و الهدف .

٢- يشمل الملخص عدد كلمات مفتاحية تتراوح بين ٤-٦ كلمات و تكتب أسفل الملخص

٣- يتراوح عدد كلمات البحث بين ٥٠٠٠ و ٨٠٠٠ كلمة و بما لا يزيد على ٢٥ صفحة للبحث.

٤- يكتب البحث بصيغة word و بنمط كتابة simplified و حجم خط ١٤ .

٥- يصاحب البحث إقرار موقع يدويا من الباحث بأنه لم يسبق نشره أو تحكيمه فى أية جهة اخرى و انه غير مستل من أية دراسة أيا كان نوعها.

٦- يرفق الباحث مع الملخص صورة الرقم القومى للمصريين أو جواز السفر لغير المصريين.

٧- يقدم الباحث سيرته الذاتية فى صفحة واحدة A4 .

الآداب جامعة القاهرة الذكاء الاصطناعي الدكتورة نجلاء رأفت العلوم الإنسانية والاجتماعية المؤتمر الدولى

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