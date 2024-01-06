برلماني: انخفاض نسبة الزيادة السكانية فى مصر بشرة خير

قال النائب كريم السادات عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تعاني من خطر الزيادة السكانية منذ سنوات، موضحا تأثيرها السلبي على موارد الدولة وإعاقة عجلة التنمية.



وتابع السادات في تصريحاته لـ صدى البلد انخفاض نسبة الزيادة السكانية جاء نتيجة عدد اسباب، أولها الوضع الاقتصادي والتضخم الذي تعاني منه دول العالم، ومنها مصر، وأيضا تكثيف حملات التوعية بشكل جيد، مع اطلاق المبادرات التي استهدفت تقليل معدلات النمو.

وأكمل عضو مجلس النواب أن انخفاض نسبة الزيادة السكانية بشرة خير، معقبا:" التعداد السكاني مع استمراره على الشكل الذي كان قائم عليه سيكون من الصعوبة تغيير أحوال المصريين المعيشية للأفضل.