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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القومي للطفولة يعلن عن وظيفة شاغرة.. تعرف على التفاصيل

صدى البلد

يعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن حاجته للتعاقد لشغل وظيفة مدير برنامج "المبادرة الوطنية لتمكين الطفل المصري" الممول من الاتحاد الأوروبي، المنفذ من قبل المجلس، وفقاً للاشتراطات التالية:-  
المؤهلات: شهادة جامعية في العلوم الاجتماعية أو المجالات ذات الصلة، مع ما لا يقل عن 15-20 عاماً من الخبرة في العمل في البرامج التنموية في جمهورية مصر العربية أو الشرق الأوسط. كما يتعين أن يكون لديه خبرة في مجالي حقوق الطفل والمرأة.


المهارات: يجب أن يكون قادراً على تقديم المساعدة الفنية والتوجيه الاستراتيجي للمجلس القومي للطفولة وفريق المشروع، وأن يكون لديه خبرة بالآليات والإجراءات ذات الصلة بالتعاون الدولي، ودورة إدارة المشروع، والبحث الاجتماعي، وبناء القدرات؛ كما يتعين أن يكون قادراً على الحفاظ على العلاقات على المستوى الحكومي وغير الحكومي.


مقر العمل: وظيفة بدوام كامل، على أن يكون العمل في مقر المجلس القومي للطفولة والأمومة، مع إمكانية السفر إلى المحافظات المستهدفة لضمان ودعم التنسيق مع الجهات الحكومية على المستوى المحلي. 
مهام مدير المشروع:
– مسؤول عن الإدارة الفنية والمالية للمشروع بشكل عام، كما يتولى قيادة وتوجيه المشروع بأكمله.
– ضمان التواصل الفعال المستمر مع جميع أصحاب المصلحة على مستوى السياسات، ودعم المجلس القومي للطفولة والأمومة في تنفيذ جميع مراحل المشروع.
– الإشراف على وتوجيه موظفي المشروع والاستشاريين على جميع المستويات.
– ضمان متابعة وتقييم جودة أداء أنشطة المشروع في الوقت المحدد.
– ضمان إعداد التقارير، بصفة دورية، مع الإدارة المعنية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة وجميع الشركاء.
– إعداد خطط عمل المشروع الشهرية وربع السنوية. 
– الإشراف على ومتابعة تنفيذ الأنشطة وإعداد وثائق المشروع ذات الصلة.
– ضمان الامتثال للقواعد واللوائح المالية المصرية والخاصة بالمفوضية الأوروبية
– ضمان الامتثال للمتطلبات الفنية للقواعد واللوائح المصرية والخاصة بالمفوضية الأوروبية (الوثائق، وخطط العمل، وما إلى ذلك)؛
– ضمان اصدار وتوزيع المطبوعات والمواد الإعلامية الدعائية للمشروع على المستويات المحلية والوطنية والدولية، بما فى ذلك النشرات الصحفية والتقارير الإعلامية.

يتم ارسال السير الذاتية في موعد غايته أسبوع من تاريخ هذا الاعلان علي البريد الإلكتروني :   [email protected]

القومى للطفولة المجلس القومي للطفولة الاتحاد الأوروبي وظائف

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