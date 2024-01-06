وسط تصعيد الهجمات.. روسيا تسقط 4 صواريخ أوكرانية فوق القرم

أعلنت روسيا، اليوم السبت، أنها أسقطت خلال الليل 4 صواريخ أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، جاء الهجوم بعد يوم من إعلان روسيا أنها صدت هجومًا بطائرات بدون طيار أوكرانية على القرم، وأسقطت 36 مسيرة فوق شبه الجزيرة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن الدفاعات الجوية أثناء الخدمة أسقطت أربعة صواريخ أوكرانية ودمرتها فوق شبه جزيرة القرم.

وكانت شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014، هدفًا لهجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ الأوكرانية المنتظمة منذ أشهر.

وفي وقت سابق، قالت كييف إنها استهدفت موقع قيادة بالقرب من سيفاستوبول في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وصعد الجانبان الهجمات في الأيام الأخيرة، مع استمرار الصراع منذ ما يقرب من عامين.

وتتحدى أوكرانيا التفوق البحري الروسي في المنطقة على الرغم من افتقارها إلى سفن حربية خاصة بها. وأجبرت الهجمات روسيا على نقل سفنها بعيدًا عن الضرر، وسمحت لكييف بتشغيل ممر شحن في البحر الأسود بنجاح في الأشهر الأخيرة.