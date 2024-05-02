طليقها كلمة السر .. تفاصيل فيديو التعدي على سيدة وزوجها بالخصوص

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام عدد من الأشخاص بالدخول لمنزل إحدى السيدات والتعدى عليها وزوجها بالضرب.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة الخصوص بالقليوبية من (السيدة المشار إليها بمقطع الفيديو ، وزوجها "مصابان بكدمات متفرقة") بتضررهما من (طليق الأولى ، 4 آخرين "لهم معلومات جنائية) لقيامهم بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما وسرقة (مبلغ مالى - هاتفان محمول) لخلافات عائلية بينهم وفروا هاربين.

تم ضبط مرتكب الواقعة.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.