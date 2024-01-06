كشف أثري جديد مع بداية العام.. مدير آثار سقارة يوضح التفاصيل|فيديو

كشف محمد يوسف عويان، مدير منطقة آثار سقارة عن تفاصيل الكشف الأثري الجديد بمنطقة سقارة، قائلًا إن هذا الكشف يرجع إلى فترات زمنية مختلفة ويتم العمل من خلال البعثة اليابانية المصرية المشتركة في منطقة شمال سقارة، حيث تم الكشف عن مقبرة صخرية من العصر الروماني.



وأضاف “عويان” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أن المقبرة يوجد بها تماثيل تعبر عن الفن المصري في حقبة العصر اليوناني ـ الرماني، كما تم الكشف أيضًا عن مقبرة صغيرة من عصر الأسرة الثانية.



وتابع محمد يوسف عويان، مدير منطقة آثار سقارة أن كما تم الكشف عن مباني من الطوب اللبن ترجع لعصور مختلفة وبعض التوابيت الخشبية الخاصة بالدفن من هذه الفترات، بجانب بعض الأواني والتمائم للمعبودات المصرية القديمة.