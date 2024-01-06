أرض الكنوز .. اكتشاف أثري جديد بمنطقة سقارة أبهر العالم

كشف الدكتور محمد يوسف مدير منطقة أثار سقارة ورئيس البعثة الأثرية، ان سقارة هي أحد أهم المناطق الأثرية في مصر وعلى مستوي العالم لما بها من اثار هامة جدا من عصر الأسرة الثانية والدولة القديمة والدولة الحديثة والصور المتأخرة، كما تقوم عليها البعثة اليابانية المصريةالمشتركة، لافتا إلى أن البعثة تعمل فى موقع سقارة منذ حوالى ستة مواسم، كما ان الموقع يحوي حقب تاريخية مختلفة أشهرها الأسرة الاولى، وتم العثور على مقبرة من العصر الروماني وعثر فيها على بعض القطع الأثرية واللوحات الحجرية التى تمثل الفن فى هذا الوقت، بعثة أثرية مصرية يابانية مشتركة اكتشفت مقبرة صخرية تعود لعصر الأسرة الثانية، وعددا من العناصر المعمارية والدفنات واللقى الأثرية، بمنطقة سقارة بمحافظة الجيزة.



وأضاف يوسف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 8 الصبح ، المذاع على دى إم سي ، تقديم الأعلامية داليا أشرف فان منطقة سقارة لم يتم الكشف بها عن سوي من ٤ ل ٥ % من اثارها بالكامل ولذلك فإن الكشف الاخير بسقارة فقد تم الكشف تمثل في بقايا دفن آدمية لرجل بقناع ملون ودفن، بجانبه لطفل صغير بالإضافة الى عدد من الدفانات من العصور المتأخرة والعصر البطلمي وبها تابوت من عصر الاسرة الثامنة عشر وهذا التابوت كان بحالة سيئة جدا من الحفظ.

سقارة تكشف عن أسرار جديدة.. اكتشاف مقابر صخرية ودفنات ولقى أثرية.. كنوز تبهر العالم

ومن جانبه أوضح رئيس البعثة الأثرية أن الدفنات التي تم الكشف عنها تتمثل في بقايا دفنة آدمية لرجل بها قناع ملون، ودفنة أخري لطفل صغير، بالإضافة إلى عدد من الدفنات من العصر المتأخر والبطلمي بها تابوت من عصر الأسرة الثامنة عشر في حالة سيئة من الحفظ بداخله إناء من الألباستر بحالة جيدة.

وأردف :أن البعثة عثرت على العديد من اللقى الأثرية منها تمثالين من التراكوتا للمعبودة إيزيس عليها بقايا لون أبيض وللمعبود حربوقراط الطفل يمتطي طائر، وقناع به بقايا ألوان من الأخضر والأبيض، وأجزاء من تميمتين من الفيانس للمعبودة إيزيس و المعبود بس، وجزء من أوشابتي من الحجر الجيري عليه بقايا كتابات هيروغليفية، وتميمة من الفيانس لعين أوجات، ومسرجة من الفخار، وأوستراكا من الفخار عليها كتابات بالهيراطيقية، بالإضافة إلى بعض الأدوات الفخارية وكسرات من الفخار.

وتابع: وان هذا التمثال عليه بقايا لون أبيض بالإضافة الى قناع من بقايا الوان من الاخضر والاصفر وأجزاء منن تمينتين للمعبودة ازيرس .