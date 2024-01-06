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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قائد الحرس الثوري الإيراني يتحدى الوجود البحري لـ العدو في المنطقة

حسين سلامي
حسين سلامي

تعهد القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، اليوم السبت، بالوصول إلى "العدو" في كل مكان مع تصاعد التوترات بشأن ممرات الشحن الرئيسية ومهاجمة الحوثيين للسفن في البحر الأحمر.

وحسب وكالة "فرانس برس"، جاء ذلك خلال مراسم احتفالية في مدينة بندر عباس الساحلية جنوب الخليج، كشفت خلالها البحرية التابعة للحرس الثوري النقاب عن سفينة جديدة اسمها "أبو مهدي المهندس" و100 زورق سريع راجم للصواريخ.

وأضاف سلامي "نحن اليوم نواجه معركة شاملة مع العدو"، مضيفًا "لقد حاول العدو تحويل حياة الشعب الإيراني بأكملها إلى ساحة معركة، بدءًا من الهجوم الاقتصادي وصولا إلى الهجوم الناعم على الساحة الثقافية، فضلاً عن حرب الاستخبارات والإرهاب وغيرها، ورافق ذلك محاولة فاشلة من قبله لعزل إيران سياسياً".

وأشار "في ظل توجيهات قائد الثورة وصمود الشعب الإيراني في تحييد المؤامرات، واجه العدو الهزيمة حتى الآن وكل هذه الهزائم حقيقية".

وأكد أنه يجب أن تكون البحرية قادرة على الوصول إلى العدو أينما كان وأن تكون قادرة على مواجهته في الأماكن البعيدة.

وطالب بتأمين الخطوط الملاحية، مؤكدًا على تزويد البحرية بأحدث الأسلحة من حيث مدى الصواريخ والسفن وكذلك قوة الابحار  لمسافات طويلة فاستمرار المعركة أمر مهم بالنسبة لإيران.

القائد العام للحرس الثوري الإيراني ايران السفن البحر الأحمر ممرات الشحن

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