عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتراف نادر بمخاطر الحرب.. سلطات بيلجورود الروسية تعرض نقل السكان بسبب القصف الأوكراني

حاكم منطقة بيلجورود
حاكم منطقة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف

وعد حاكم منطقة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف بالمساعدة في نقل المدنيين، بسبب موجة الهجمات الأوكرانية الأخيرة، وهو اعتراف نادر بالمخاطر التي تشكلها الحرب الروسية وأثرت بشكل كبير على الأوكرانيين.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية شهدت مدينة بيلجورود - المتاخمة لشمال أوكرانيا - مجموعة من الضربات الأوكرانية. والسبت الماضي، قُتل ما لا يقل عن 25 شخصًا في هجوم على المدينة نفسها.

واستهدفت أوكرانيا باستمرار المناطق الروسية القريبة من الحدود، ولكن يُعتقد أن الهجوم الذي وقع في 30 ديسمبر على بيلغورود هو أحد أكثر الحوادث دموية التي تم الإبلاغ عنها. 

وجاء ذلك في أعقاب أكبر هجوم جوي روسي خلال الصراع أسفر عن مقتل 47 شخصًا على الأقل في أوكرانيا.

وقال أحد السكان لوكالة “رويترز” في أعقاب الغارة على بيلجورود: "أدرك الناس أن هناك حربا مستمرة بالفعل وقد وصلت الآن إلى بيلجورود، ربما ليست المرة الأولى ولكنها الأكثر خطورة ورعبًا".

ومن هنا، قال جلادكوف مخاطبًا سكان بيلجورود مباشرة: "أرى عددًا من المناشدات على شبكات التواصل الاجتماعي حيث يكتب الناس: نحن خائفون، ساعدونا في الوصول إلى مكان آمن"، مضيفًا "سنساعدهم بالتأكيد. بدأنا بنقل بعض العائلات".

وأشار: "نحن نفعل كل ما يعتمد علينا"، لافتًا إلى أن مكتبه قام في السابق بنقل الأشخاص الذين تضررت منازلهم في منطقة شيبكينسكي بالمنطقة بسبب القصف.

ويوم الجمعة هو المرة الأولى التي يعرض فيها مسؤول كبير في بيلجورود علنًا إعادة توطين مجموعات كبيرة من السكان المحليين المتأثرين بالحرب. 

ومن المتوقع أيضًا أن يسافر السكان الذين يتطلعون إلى الانتقال إلى مسافات أطول بكثير، تصل هذه المرة إلى 87 ميلًا.

وفي رسالته بالفيديو، أمر جلادكوف السكان المعنيين بالاتصال بإدارة المدينة لإعلامها بأنهم “مستعدون للمغادرة”، مؤكدًا أن "الحافلات" كانت على أهبة الاستعداد أمس الجمعة لنقل السكان إلى مدينتي ستاري أوسكول وجوبكين حيث سيتم إيواؤهم في "غرف دافئة وآمنة".

لكنه حذر من أنه لن يكون هناك ما يكفي من أماكن الإقامة الموقتة لإيواء الجميع، مستطردًا "سأناشد زملائي وحكام المناطق الأخرى أن يساعدونا".

بيلجورود جلادكوف الهجمات الأوكرانية الحرب الروسية الأوكرانيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي ردا على محمد صلاح: إن شاء الله ترجعوا موفقين ومنصورين

بعد خروجه من حسابات كولر | نجم الأهلي يقرر فسخ عقده

زيادة راتب الموظفين.. مفاجأة بشأن الترقيات 2024 بقانون الخدمة المدنية

نجم الأهلي يتمرد .. تعطل صفقة عمر كمال ويطلب فسخ تعاقده

جمال شعبان: باسم يوسف أنقذ حياة عماد أديب في دبي| تفاصيل

فرج عامر يزف بشرى لجمهور الزمالك.. تفاصيل

أنا اللي غلطان.. تصريح مفاجئ من نجم الأهلي عن مشادته مع طارق حامد

بعد ساعات من طرح شهادات 27%| مفاجأة سارة في سعر الذهب والدولار

ترشيحاتنا

بلومبيرج تكشف عن سعي واشنطن لتوريط دول أخرى في حكم غزة

إمام عاشور سبب ورطة الأهلي في صفقة المهاجم الجديد.. تفاصيل

الأكثر شيوعًا بين الأطفال.. كل ما تريد معرفته عن مرض الربو

نصر الله لا يهددنا من فراغ.. صحيفة عبرية تكشف تقديرات الجيش الإسرائيلي لقدرات حزب الله العسكرية

مرسيدس CLA 180 موديل 2023 للبيع بحالة الزيرو .. اعرف سعرها

النائب مجاهد نصار الخضراوي على توفير منفذ لبيع السكر بأسعار مخفضة بميت نما


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: تناول الكاكاو بكثرة يحميك من مرض قاتل

بسعر صادم.. اعرف ثمن بدلة هاندا أرتشيل السوداء

ارتداه كريستيانو رونالدو.. سعر جاكيت محمد رمضان في الرياض يتجاوز 80 ألف جنيه

برقم خرافي.. سعر فستان أسماء إبراهيم يثير الجدل

فيديو

يتجاوز 3200 جنيه.. أسعار الذهب اليوم السبت في مصر

زينة صديقتي.. قرار جرئ من أسما إبراهيم حول استضافتها أحمد عز ببرنامجها

بسبب أزمة الطيار.. حقيقة القبض على محمد رمضان لتنفيذ قرار حبسه 

خبير يكشف آخر استعدادات إثيوبيا للتخزين الخامس| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: احتفالات العالم بالكريسماس قبل مائة عام

علاء حيدر

علاء حيدر يكتب: إسرائيل وتأليب غزة على حماس

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

اﻟﻤﺰﻳﺪ