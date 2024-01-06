اعتراف نادر بمخاطر الحرب.. سلطات بيلجورود الروسية تعرض نقل السكان بسبب القصف الأوكراني

وعد حاكم منطقة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف بالمساعدة في نقل المدنيين، بسبب موجة الهجمات الأوكرانية الأخيرة، وهو اعتراف نادر بالمخاطر التي تشكلها الحرب الروسية وأثرت بشكل كبير على الأوكرانيين.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية شهدت مدينة بيلجورود - المتاخمة لشمال أوكرانيا - مجموعة من الضربات الأوكرانية. والسبت الماضي، قُتل ما لا يقل عن 25 شخصًا في هجوم على المدينة نفسها.

واستهدفت أوكرانيا باستمرار المناطق الروسية القريبة من الحدود، ولكن يُعتقد أن الهجوم الذي وقع في 30 ديسمبر على بيلغورود هو أحد أكثر الحوادث دموية التي تم الإبلاغ عنها.

وجاء ذلك في أعقاب أكبر هجوم جوي روسي خلال الصراع أسفر عن مقتل 47 شخصًا على الأقل في أوكرانيا.

وقال أحد السكان لوكالة “رويترز” في أعقاب الغارة على بيلجورود: "أدرك الناس أن هناك حربا مستمرة بالفعل وقد وصلت الآن إلى بيلجورود، ربما ليست المرة الأولى ولكنها الأكثر خطورة ورعبًا".

ومن هنا، قال جلادكوف مخاطبًا سكان بيلجورود مباشرة: "أرى عددًا من المناشدات على شبكات التواصل الاجتماعي حيث يكتب الناس: نحن خائفون، ساعدونا في الوصول إلى مكان آمن"، مضيفًا "سنساعدهم بالتأكيد. بدأنا بنقل بعض العائلات".

وأشار: "نحن نفعل كل ما يعتمد علينا"، لافتًا إلى أن مكتبه قام في السابق بنقل الأشخاص الذين تضررت منازلهم في منطقة شيبكينسكي بالمنطقة بسبب القصف.

ويوم الجمعة هو المرة الأولى التي يعرض فيها مسؤول كبير في بيلجورود علنًا إعادة توطين مجموعات كبيرة من السكان المحليين المتأثرين بالحرب.

ومن المتوقع أيضًا أن يسافر السكان الذين يتطلعون إلى الانتقال إلى مسافات أطول بكثير، تصل هذه المرة إلى 87 ميلًا.

وفي رسالته بالفيديو، أمر جلادكوف السكان المعنيين بالاتصال بإدارة المدينة لإعلامها بأنهم “مستعدون للمغادرة”، مؤكدًا أن "الحافلات" كانت على أهبة الاستعداد أمس الجمعة لنقل السكان إلى مدينتي ستاري أوسكول وجوبكين حيث سيتم إيواؤهم في "غرف دافئة وآمنة".

لكنه حذر من أنه لن يكون هناك ما يكفي من أماكن الإقامة الموقتة لإيواء الجميع، مستطردًا "سأناشد زملائي وحكام المناطق الأخرى أن يساعدونا".