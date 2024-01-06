شركاء الوطن.. النائب مجاهد نصار يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

تقدم النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، بأسمى آيات التهاني إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ونيافة الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة و توابعها ، والقمص أرميا عدلي ، وكيل مطرانية شبرا الخيمة ، وجميع الأخوة الأقباط بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد ، تلك المناسبة العظيمة التي تجسد أسمى معاني التلاحم و التكاتف والمحبة والإخاء بين أبناء الوطن الواحد.

ودعا الله المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعبا و قيادة و جيشا و شرطة و أن يعيد هذه المناسبة العظيمة علينا وعلى مصرنا الحبيبة بالخير والمحبة والسعادة والأمن والاستقرار.



وتابع النائب مجاهد نصار في بيان له، اليوم السبت ، إن الإخوة الأقباط شركاء الوطن، وأن الشعب المصري لم ولن يفت في عضده أحد ، موضحاً أن وحدة الشعب وتلاحمه هي الأساس لمواجهة التحديات واستكمال مسيرة التنمية.

وأضاف نصار أن روح الإخاء والتسامح والمحبة ستظل بعون الله هي السمة الغالبة على شعب مصر العظيم ، ودائماً وطننا العزيز رمزاً للأمن والأمان والسلام والمحبة.