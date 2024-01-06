جريمة.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تحذر من حقنة البرد

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن مصر ليس بها حالات مرضية شديدة تستدعي الدخول إلى المستشفى، مشيرا إلى أن معظم الحالات لا تستدعى إعطاء مضادات للفيروس، لعدم خطورة الحالات.

وقال حسام حسني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن اللجوء لصيدلي، عند التعرض لأمراض البرد، يعد موروثات خاطئة، مؤكدا أن تناول أي علاج قد يزيد من مضاعفات المرض.

كارثة وجريمة

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافة كورونا، أنه لا يوجد بروتكول علاج لكل الحالات، وإنما كل حالة يكون لها بروتكول خاص بها، مؤكدا أنه لا يجب الحصول على حقنة البرد بشكل عشوائي لمخاطرها على الصحة، فـ "الجصول عليها دون تصريح من الطبيب كارثة وجريمة".