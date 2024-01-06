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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال يعلن تفكيك الهيكل العسكري لـ حـ. مـ. اس شمال غزة

صدى البلد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ،اليوم السبت، أنه أكمل تفكيك "الهيكل العسكري لحماس" شمال غزة. 

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم السبت، مقتل قائد كتيبة النصيرات في حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" ونائبه في غارة جوية للاحتلال.

كما أعلن أنه قتل من جانب الجيش الإسرائيلي ضباط برتبة مقدم في معارك شمال قطاع غزة.

وفي نفس السياق، قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، في وقت سابق من اليوم، أنه لا حصانة لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في أي مكان وسيواصل القتال لاستعادة الأمن في الجنوب والشمال.

وأكد نتنياهو في بيان صدر مؤخراً، أن الصراع العسكري المستمر الذي بدأته إسرائيل ضد حماس قبل ثلاثة أشهر سوف يستمر حتى يتم تحقيق أهداف محددة.

وأشار نتنياهو، إلى أن الأهداف الأساسية للحرب، بما في ذلك القضاء على حماس، واستعادة الرهائن، وتحييد غزة، باعتبارها تهديدًا لأمن إسرائيل.

ودعا رئيس الوزراء الأسبق إلى بذل جهد جماعي ووضع الخلافات جانبا لضمان تحقيق هذه الأهداف. 

واختتم نتنياهو كلمته بالتأكيد على الالتزام بمواصلة القوات المشتركة حتى تحقيق ما وصفه بـ”النصر الكامل". 

 

 

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