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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

القومي للمرأة يعقد ورشتي عمل للعاملات بفنادق البحر الأحمر

صدى البلد

نظم المجلس القومى للمرأة ورشتي عمل متخصصتان حول المساواة بين الجنسين استهدفت المشتغلات والمشتغلين فى مستويات قيادية في الجونة بمحافظة البحر الأحمر خلال الفترة من ٢ إلى يناير ٢٠٢٤

وعرضت شيماء نعيم مدير عام الادارة العامة للاستراتيجية جهود المجلس فى دعم وتمكين المرأة وآليات تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية على اعتبار أن تمكين المرأة فى مكان العمل يعزز من تمكينها الاقتصادى وتحسين مهاراتها بما يدعم وصولها لمواقع القيادة واتخاذ القرار الى جانب الخدمات التى يقدمها من خلال مركز تنمية المهارات لتحسين جودة الصناعات الحرفية والبيئية النادرة والمعتمدة على الموارد الطبيعية لرائدات الاعمال والتوعية لتصحيح المفاهيم المغلوطة التى تؤثر على تمكين المرأة والفتاة فى شتى المجالات.

وتحدثت نانسى فايز المحامية والممثلة عن مكتب شكاوى المرأة المفاهيم الاساسية للعنف وآليات حماية المرأة والتواصل مع مكتب الشكاوى.

وعرضت سماح حلمى استشارية بالمشروع وخبيرة تنموية المفاهيم الاساسية للمساواة بين الجنسين فى مكان العمل وتأثير الأدوار الاجتماعية على ثقافة وفرص عمل الجنسين وآليات تحسين بيئة العمل فى قطاع السياحة لتكون جاذبة لعمل المرأة دون تمييز او اقصاء.

حضر ورشتى العمل شيماء نعيم مدير عام الإدارة العامة للاستراتيجية بالمجلس ونانسى فايز المحامية بمكتب شكاوى المرأة بالمجلس وسماح حلمى استشارية بالمشروع والخبيرة التنموية.

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IMG-20240106-WA0204
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IMG-20240106-WA0205
IMG-20240106-WA0206
IMG-20240106-WA0206

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