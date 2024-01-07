تعليق صادم من أفشة عن تصريحات وليد الفراج

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق تصريحات نجم الأهلي مجدي أفشة بشان تصريحات الإعلامي السعودي وليد الفراج عبر برنامج الكابتن على قناة dmc عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب أحمد حسن: أفشة عن تصريحات وليد الفراج قبل ماتش اتحاد جدة وخسارة الأهلي بالأربعة: دي سبب خسارتهم.



وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر في تحقيق بطولة كأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة عشرة في تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز على فريق فيوتشر إف سي في المباراة النهائية، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقرر مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، منح لاعبى «المارد الأحمر» راحة سلبية لمدة 14 يوم ، قبل العودة إلى التدريبات مجددًا استعدادًا لمنافسات بطولتى الدورى، ودوري أبطال إفريقيا.