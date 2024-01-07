أفشة: لا أحب المشاكل.. وكولر طالبني أن أدافع مثل ديانج وفتحي

أكد محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي أن اللاعبين تعاهدوا على الرد بكل قوة على من حاول التقليل من قدراتهم قبل كأس العالم للأندية، وكان هناك إصرار على إسعاد الجماهير خلال البطولة.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة dmc : مبارة فلومينينسي كانت صعبة وبالفعل قصرنا لأننا أهدرنا فرص عديدة ولكن النتيجة الإجمالية أننا حصلنا على البرونزية وهو ما ساعدنا على الفوز بكأس السوبر.

وأكمل : لا أحب المشاكل أو الأزمات وسبق لي الجلوس مع المدير الفني خلال الموسم الماضي، وطلبت منه معرفة ما ينقصني وانا بشكل عام اتدرب جيدا لأن هذه شخصيتي وسبق لي اللعب في مركز ٨ مع أكثر من مدير فني وكولر طلب مني أن أدافع مثل اليو ديانج وحمدي فتحي وكنت أدافع بواقع ٧٠٪‏ واهاجم ٣٠٪‏ وتواجدت في كل المباريات.. خضنا حوالي ٦٠ مواجهة لم أخرج من القائمة سوى في مواجهة واحدة.